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Harry Kane quebra recordes e é protagonista de uma estrelada Inglaterra

Harry Kane deu show na vitória da Inglaterra sobre a Croácia

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
18/06/2026 06:25
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Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Harry Kane marcou duas vezes na vitória da Inglaterra sobre a Croácia, nesta quarta-feira (17), pela primeira rodada do Grupo L da Copa do Mundo. Com os gols, o centroavante inglês quebrou recordes da seleção, da competição e se colocou entre os favoritos pelos principais prêmios individuais da temporada.

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    Partida de Harry Kane em Copa do Mundo

    Harry Kane foi eleito o melhor jogador da partida entre Inglaterra e Croácia. Além dos dois gols marcados, o atacante apareceu na armação do jogo e, principalmente, na parte defensiva, ajudando na pressão e até mesmo bloqueando um chute que iria na direção do gol nos minutos finais do segundo tempo.

    Números de Harry Kane contra a Croácia:

    ⚽ 2 gols
    👟 7 finalizações (3 no gol)
    📊 1.05 gols esperados (xG)
    🔑 2 passes decisivos
    💪 4 duelos ganhos

    Harry Kane concede entrevista após vitória da Inglaterra sobre a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane concede entrevista após vitória da Inglaterra sobre a Croácia pela Copa do Mundo (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Na história da Inglaterra e da Copa do Mundo

    O primeiro gol de Harry Kane fez com que ele se tornasse o jogador com mais gols de pênalti na história das Copas do Mundo, ultrapassando Lionel Messi com cinco bolas na rede. O capitão da seleção inglesa superou nomes lendários do futebol mundial que dividiam o recorde anteriormente, com quatro gols marcados. Entre os jogadores superados estão, além de Messi, Gabriel Batistuta, Eusébio e Rob Rensenbrink.

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    O bom histórico de Harry Kane em penalidades em Mundiais teve início em 2018, na Rússia, onde converteu duas vezes contra o Panamá e uma contra a Colômbia. O jogador foi o artilheiro daquela edição. Em 2022, no Catar, ele marcou mais um gol de pênalti contra a França nas quartas de final, apesar de ter desperdiçado uma segunda cobrança no mesmo jogo. Agora, em 2026, ele se isolou como líder no topo do ranking.

    Além do recorde de penalidades convertidas, atuação de Kane contra a Croácia foi um dos destaques da partida. O atacante marcou dois gols no total, chegou à marca de dez gols em Copas do Mundo e igualou Gary Lineker como o maior artilheiro da Inglaterra na história da competição. O atacante do Bayern de Munique também aumentou os números como maior artilheiro da história da seleção inglesa, atingindo a marca de 81 gols marcados.

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    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Com show de Kane, a Inglaterra venceu a Croácia por 4 a 2 na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Protagonista da Inglaterra

    Com 32 anos, Harry Kane chega à Copa do Mundo experiente e, principalmente, sem a pressão de vencer o primeiro título da carreira, como chegou em 2018 e 2022. Ainda no Tottenham, o atacante viveu com intensas críticas de nunca ser campeão e não ser decisivo, o que aumentou após perder o pênalti que eliminou a Inglaterra nas quartas de final, contra a França, no último Mundial disputado.

    Porém, neste meio-tempo, Harry Kane deixou o Tottenham e se transferiu para o Bayern de Munique, e se consolidou ainda mais como um dos principais centroavantes da Europa, com títulos da Bundesliga, Copa da Alemanha e campanhas fortes na Champions League. Nesta temporada, o atacante marcou 69 gols em 59 jogos e é um dos favoritos para vencer a Bola de Ouro.

    Agora, acostumado com títulos, Kane chega mais leve para buscar sua glória máxima na carreira e tirar a Inglaterra de uma fila 60 anos sem conquistas. Mesmo com craques como Declan Rice, Reece James e Jude Bellingham, a principal referência dos ingleses é Harry Kane, por sua dedicação e liderança dentro de campo.

    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Harry Kane comemora seu segundo gol na vitória da Inglaterra sobre a Croácia (Foto: Paul ELLIS / AFP)

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