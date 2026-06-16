logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Histórico! Copa do Mundo registra 100% de empates em um único dia, feito inédito no formato atual

Início do Mundial é marcado pelo equilíbrio entre as seleções

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 09:13
Favorite o Lance! no Google
Uruguai e Arábia Saudita ficam no empate (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Uruguai e Arábia Saudita ficam no empate (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

O dia 15 de junho de 2026 entrou para a história das Copas do Mundo. Em uma jornada de absoluto equilíbrio, todas as quatro partidas disputadas ontem terminaram sem um único vencedor. O feito inédito envolveu as seleções dos Grupos G e H, que estrearam no torneio com igualdades no placar.

continua após a publicidade
  • Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    Qual é o maior vexame de cada seleção na história das Copas do Mundo? Vote

    Copa do Mundo
    Há 9 horas
  • Holanda aposta em histórico favorável para buscar recuperação no Grupo F (Foto: EFE/EPA/Albert Pena/FolhaPress)

    Após decepcionar na estreia, Holanda aposta em retrospecto para reagir na Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 14 horas
  • Argentina faturou R$ 222 milhões pelo título da Copa do Mundo do Catar

    Terça-feira de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote!

    Copa do Mundo
    Há 1 hora

    • Confira os resultados que selaram esse dia atípico:

    Grupo G

    Irã 2 x 2 Nova Zelândia

    Bélgica 1 x 1 Egito

    Grupo H

    Uruguai 1 x 1 Arábia Saudita

    Espanha 0 x 0 Cabo Verde

    Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

    A raridade histórica do placar igual


    Uma rodada completa com 100% de empates não ocorria há décadas. A última vez que o Mundial registrou quatro empates em um mesmo dia foi em 15 de junho de 1958, na Copa do Mundo da Suécia. Curiosamente, a coincidência histórica ocorre na mesma data do calendário.

    No entanto, o cenário de 1958 foi diferente, pois houve outros jogos com vitória naquela mesma data pela terceira rodada do torneio. Naquela ocasião, os confrontos que terminaram iguais foram:

    continua após a publicidade

    Suécia 0 x 0 País de Gales

    Alemanha 2 x 2 Irlanda do Norte

    Inglaterra 2 x 2 Áustria

    Paraguai 3 x 3 Iugoslávia

    Paralelamente a esses empates, outros quatro jogos movimentaram os gramados suecos com muitos gols naquele mesmo dia:

    Brasil 2 x 0 União Soviética

    Hungria 4 x 0 México

    França 2 x 0 Escócia

    Tchecoslováquia 6 x 1 Argentina

    Copa de 2010 bateu na trave!

    Outro caso recente de múltiplos empates ocorreu na Copa da África do Sul, em 2010. No dia 21 de junho daquele ano, três partidas terminaram em igualdade: Nova Zelândia 1 x 1 Itália, Eslováquia 1 x 1 Paraguai e Brasil 0 x 0 Portugal. Contudo, nenhuma dessas edições concentrou 100% de igualdade em um dia com quatro jogos realizados, o que torna o recorde de 2026 ainda mais especial.

    Suárez usa mãos para salvar gol de Gana nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 (Foto: AFP)

    Próximos passos: Grupos voltam a campo no domingo

    Após avançarem juntos com um ponto cada na estreia, as equipes dos Grupos G e H retornam aos gramados no próximo domingo, dia 21 de junho. A rodada do fim de semana terá um atrativo extra: cinco partidas movimentam o dia, com a inclusão de um duelo do Grupo F logo na madrugada.

    continua após a publicidade

    Programe-se para os confrontos de 21 de junho:

    Grupo F

    Tunísia x Japão – 1h

    Grupo H

    Espanha x Arábia Saudita – 13h

    Uruguai x Cabo Verde – 19h

    Grupo G

    Bélgica x Irã – 16h

    Nova Zelândia x Egito – 22h

    🤑 Receba 12% de cashback em jogos de slots na Estrelabet
    * É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Kylian Mbappé mira artilharia geral da seleção francesa (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Fora de CampoQuem é a namorada de Mbappé, craque da França?Há 16 minutos
    Onde AssistirVeja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo neste segunda-feira (16/6)Há 16 minutos
    Messi observa a bola Trionda durante treino da Argentina na véspera do jogo contra a Argélia, pela Copa do Mundo
    Copa do MundoNa Copa do Mundo, Argentina e Messi reencontram Argélia após quase 20 anosHá 46 minutos
    O atacante Folarin Balogun comemora o segundo gol americano nos 4 a 1 sobre o Paraguai (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
    Copa do MundoAnálise: Balogun mantém vivo o sonho americano na CopaHá 1 hora
    tiago-leifert-sbt
    Copa do MundoQual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (16)?Há 1 hora
    Vini Jr comemora com Bruno Guimarães gol marcado pelo Brasil sobre Marrocos, na estreia da Copa do Mundo
    Seleção BrasileiraGol diante do Marrocos ampliou sequência positiva do Brasil de AncelottiHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Renata silveira narradora da Globo
    Narradora da Globo, Renata Silveira alcança feito histórico na Copa do Mundo
    Vini Jr marcou gol de empate em Brasil x Marrocos (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)
    Tironi no Lance!: Brasil apresentou pouco até aqui do que esta Copa exige
    Messi comemora gol marcado pela Argentina em amistoso contra a Islândia
    No jogo 200 com a Argentina, Messi persegue cinco recordes na Copa do Mundo
    Técnico Marcelo Bielsa olhando para baixo
    Marcelo Bielsa explica por que olhou para baixo em fotos oficias
    Holanda aposta em histórico favorável para buscar recuperação no Grupo F (Foto: EFE/EPA/Albert Pena/FolhaPress)
    Após decepcionar na estreia, Holanda aposta em retrospecto para reagir na Copa do Mundo
    Argentina faturou R$ 222 milhões pelo título da Copa do Mundo do Catar
    Terça-feira de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote!
    Mbappé - França - Seleção francesa
    Como a imigração ajudou a transformar a França em potência do futebol
    Endrick no empate da Seleção Brasileira contra Marrocos (Foto: Alexandre Brum/Agencia Enquadrar/Folhapress)
    Por que Endrick ainda não joga na Seleção? Lance! explica o cenário
    Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)
    Qual é o maior vexame de cada seleção na história das Copas do Mundo? Vote
    Felipe Melo confessou estar apreensivo com o retorno de Neymar a Seleção Brasileira. (Foto: Reprodução/Sportv)
    Felipe Melo é sincero sobre retorno de Neymar contra o Haiti: 'Não vai'
    Mbappé no aeroporto de Boston para a estreia da França na Copa do Mundo (Foto: Franck FIFE / AFP)
    Mbappé é sincero sobre críticas à sua participação defensiva: 'Preciso dar'
    Messi sorri em clima descontraído durante treino da Argentina
    Argentina, França e mais: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (16/06)?
    Olise em ação pela França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça-feira (16/06/2026)