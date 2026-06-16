Histórico! Copa do Mundo registra 100% de empates em um único dia, feito inédito no formato atual Início do Mundial é marcado pelo equilíbrio entre as seleções

O dia 15 de junho de 2026 entrou para a história das Copas do Mundo. Em uma jornada de absoluto equilíbrio, todas as quatro partidas disputadas ontem terminaram sem um único vencedor. O feito inédito envolveu as seleções dos Grupos G e H, que estrearam no torneio com igualdades no placar.

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Confira os resultados que selaram esse dia atípico:

Grupo G

Irã 2 x 2 Nova Zelândia

Bélgica 1 x 1 Egito

Grupo H

Uruguai 1 x 1 Arábia Saudita

Espanha 0 x 0 Cabo Verde

Espanha parou em Cabo Verde de Vozinha na Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto SCHMIDT / AFP)

A raridade histórica do placar igual



Uma rodada completa com 100% de empates não ocorria há décadas. A última vez que o Mundial registrou quatro empates em um mesmo dia foi em 15 de junho de 1958, na Copa do Mundo da Suécia. Curiosamente, a coincidência histórica ocorre na mesma data do calendário.

No entanto, o cenário de 1958 foi diferente, pois houve outros jogos com vitória naquela mesma data pela terceira rodada do torneio. Naquela ocasião, os confrontos que terminaram iguais foram:

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Suécia 0 x 0 País de Gales

Alemanha 2 x 2 Irlanda do Norte

Inglaterra 2 x 2 Áustria

Paraguai 3 x 3 Iugoslávia

Paralelamente a esses empates, outros quatro jogos movimentaram os gramados suecos com muitos gols naquele mesmo dia:

Brasil 2 x 0 União Soviética

Hungria 4 x 0 México

França 2 x 0 Escócia

Tchecoslováquia 6 x 1 Argentina

Copa de 2010 bateu na trave!

Outro caso recente de múltiplos empates ocorreu na Copa da África do Sul, em 2010. No dia 21 de junho daquele ano, três partidas terminaram em igualdade: Nova Zelândia 1 x 1 Itália, Eslováquia 1 x 1 Paraguai e Brasil 0 x 0 Portugal. Contudo, nenhuma dessas edições concentrou 100% de igualdade em um dia com quatro jogos realizados, o que torna o recorde de 2026 ainda mais especial.

Suárez usa mãos para salvar gol de Gana nas quartas de final da Copa do Mundo de 2010 (Foto: AFP)

Próximos passos: Grupos voltam a campo no domingo



Após avançarem juntos com um ponto cada na estreia, as equipes dos Grupos G e H retornam aos gramados no próximo domingo, dia 21 de junho. A rodada do fim de semana terá um atrativo extra: cinco partidas movimentam o dia, com a inclusão de um duelo do Grupo F logo na madrugada.

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Programe-se para os confrontos de 21 de junho:

Grupo F

Tunísia x Japão – 1h

Grupo H

Espanha x Arábia Saudita – 13h

Uruguai x Cabo Verde – 19h

Grupo G

Bélgica x Irã – 16h

Nova Zelândia x Egito – 22h

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