Quem a Inglaterra pega nas oitavas da Copa? Veja chaveamento
Saiba quem os ingleses enfrentarão e possível caminho até a final
A Inglaterra sofreu, mas conseguiu a vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 de virada com o brilho de Harry Kane. Os ingleses venceram a RD Congo de virada por 2 a 1, nesta quarta-feira (1), em Atlanta, e agora já sabem quem terão pela frente no mata-mata: o México. Caso avancem sobre o país, que é uma das sedes da competição, a equipe pode ter pela frente um confronto com o Brasil nas quartas e com a Argentina nas semifinais.
A classificação inglesa não foi fácil, pois a equipe de Thomas Tuchel ficou atrás do placar por 75 minutos após Brian Cipenga abrir o marcador logo no início do confronto, mas Kane apareceu na reta final para marcar duas vezes, aos 25 e aos 41 minutos do segundo tempo, garantindo a vaga e superando ninguém menos que Pelé na artilharia histórica dos Mundiais. É a primeira virada da Inglaterra em Copas desde a final de 1966, e a vitória deu um fôlego extra para os britânicos, que agora encaram um desafio ainda maior em solo mexicano.
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Confronto entre México e Inglaterra será no Estádio Azteca
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O próximo desafio será em território hostil, já que a Inglaterra enfrentará o México no Estádio Azteca, na Cidade do México, no próximo domingo, 5 de julho, às 21h (de Brasília). Os mexicanos chegam para o duelo embalados após encerrarem a famosa "maldição do jogo cinco" com uma vitória convincente sobre o Equador, por 2 a 0, e ostentam uma invencibilidade impressionante de dez jogos em Copas do Mundo atuando no Azteca, somando o desempenho atual às edições de 1970 e 1986. O técnico Thomas Tuchel já demonstrou preocupação pública com o desgaste físico de seus atletas, citando especificamente a altitude de 2.240 metros da Cidade do México como um fator determinante que pode favorecer os donos da casa, já que o tempo de adaptação para os ingleses será curtíssimo antes da partida.
Inglaterra pode enfrentar o Brasil
O confronto entre México e Inglaterra pode interessar à torcida brasileira, pois os ingleses entraram oficialmente na rota do Brasil no chaveamento rumo ao título mundial. O vencedor do duelo entre ingleses e mexicanos será o adversário direto da Seleção Brasileira nas quartas de final, desde que o time comandado por Ancelotti vença a Noruega no próximo domingo (5).
Se avançar sobre o Brasil ou Noruega, ingleses podem enfrentar a Argentina
Se os ingleses superarem o caldeirão do Azteca e, eventualmente, passarem pelo Brasil na fase seguinte, os campeões de 1966 podem enfrentar os atuais defensores do título nas semifinais. A Inglaterra poderá cruzar com a Argentina em uma eventual semifinal, caso os "hermanos" também confirmem a sua superioridade e vençam seus desafios até as semifinais.
Quando será o confronto entre México e Inglaterra na Copa?
- Fase: oitavas de final da Copa do Mundo 2026
- Data: domingo, 5 de julho de 2026.
- Horário: 21h (de Brasília).
- Local: Estádio Azteca, Cidade do México.
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