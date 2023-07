Odds são muito importantes dentro das apostas. Afinal, elas são as cotações que determinam os potenciais retornos em caso de um palpite certeiro. Portanto, empresas com melhores odds são mais atrativas para os apostadores.



E as melhores casas de apostas esportivas devem oferecer odds competitivas, no mínimo.



Neste quesito, apesar de todas as empresas que selecionamos serem boas em cotações, a 1xBet se destacou em alguns eventos.



Só para exemplificar, escolhemos um jogo do Campeonato Brasileiro Série A entre Palmeiras e Cuiabá. E encontramos as seguintes odds na 1xBet no mercado de Resultado Final:



- Vitória do Palmeiras – 1.42

- Empate – 4.54

- Vitória do Cuiabá – 8.2



Já na Sportingbet, por exemplo, tivemos:

- Vitória do Palmeiras – 1.40

- Empate – 4.10

- Vitória do Cuiabá – 8.25



Apesar da pouca diferença na vitória do Palmeiras, podemos notar uma diferença considerável no empate. Por exemplo, se você apostar R$100 no empate na 1xBet, pode receber R$454 de retornos (ou R$354 de ganhos). A mesma aposta na Sportingbet retorna R$410 (ou R$310 de ganhos).



Isso, no longo prazo, pode fazer muita diferença. Obviamente, odds melhores ou piores podem variar de evento para evento. E as cotações estão sujeitas às flutuações do mercado. Mas, a nosso ver, a 1xBet realmente disponibiliza ótimas odds na média.



Contudo, sempre pesquise as odds em diferentes casas no evento específico ou esporte no qual você quer apostar.