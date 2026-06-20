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Hakimi é vaiado na Copa após Justiça manter processo por estupro

Lateral marroquino foi vaiado após decisão da Justiça francesa

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
20/06/2026 10:38
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O defensor do Marrocos, Achraf Hakimi (nº 02), domina a bola durante a partida de futebol contra a Escócia pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, no Boston Stadium, em Foxborough (Foto: Franck Fife / Afp)
O defensor do Marrocos, Achraf Hakimi (nº 02), domina a bola durante a partida de futebol contra a Escócia pelo Grupo C da Copa do Mundo de 2026, no Boston Stadium, em Foxborough (Foto: Franck Fife / Afp)

O lateral Achraf Hakimi, principal estrela da seleção de Marrocos, foi vaiado pela torcida da Escócia nesta sexta-feira (19), durante a vitória marroquina por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

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  • Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)

    Hakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estupro

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    • As manifestações aconteceram no mesmo dia em que o Tribunal de Apelação de Versalhes rejeitou um recurso da defesa e manteve o prosseguimento da ação penal contra o jogador por uma acusação de estupro. A Justiça francesa ainda não definiu a data do julgamento.

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    Durante toda a partida, Hakimi foi alvo de vaias sempre que tocava na bola. A reação da torcida escocesa aumentava quando o lateral se aproximava do setor ocupado pelos adversários ou cometia alguma falta.

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    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)
    Hakimi, destaque da seleção do Marrocos (Foto: Leonardo MUNOZ/AFP)

    Hakimi se manifesta

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    Antes da partida, Hakimi publicou uma longa mensagem nas redes sociais. Sem entrar em detalhes sobre o processo, o lateral afirmou que foi tratado de forma diferente por ser uma figura pública e disse aguardar o julgamento para apresentar sua versão dos fatos.

    ➡️Hakimi se pronuncia após ter recurso negado por acusação de estupro

    — A Justiça olhou nos meus olhos e disse: "Se você não fosse conhecido, nunca teria havido um caso". Optei por permanecer em silêncio durante anos. Pensei que manter minha dignidade, ser paciente e confiar na Justiça permitiria que as decisões corretas fossem tomadas. Hoje, uma história que não é minha está sendo contada, em detrimento da minha família, da minha vida e, acima de tudo, da verdade. Às vezes, sinto que me tornei um alvo fácil. Estou esperando por este julgamento desde o primeiro dia. E agora estou ansioso por ele. Finalmente poderei falar — escreveu o jogador em sua conta pessoal.

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