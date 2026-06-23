Haiti desembarca em Atlanta e se prepara para última partida na Copa
Partida contra o Marrocos acontece nesta quarta-feira (24); partida válida pela terceira rodada do Grupo C
A seleção do Haiti, que entra em campo já eliminada da Copa do Mundo, chegou a Atlanta na manhã desta segunda-feira (22) e realizou, nesta terça-feira (23), o último treino antes de enfrentar Marrocos. A partida, válida pela terceira rodada da fase de grupos do Mundial, acontecerá nesta quarta-feira (24), às 19h (horário de Brasília), na Arena Mercedes-Benz, em Atlanta.
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Como chega o Haiti?
O Haiti disputa a segunda Copa do Mundo de sua história, retornando ao torneio após a primeira participação em 1974, quando perdeu os três jogos da fase de grupos, na Alemanha Ocidental, contra Itália, Polônia e Argentina. Após 52 anos, a seleção caribenha vem passando por emoções semelhantes neste Mundial, com a derrota por 1 a 0 para a Escócia na estreia e a goleada de 3 a 0 diante do Brasil.
Contra a Escócia, os Granadeiros tiveram 50% de posse de bola e finalizaram 13 vezes (três no alvo), mas não conseguiram marcar. O cenário piorou contra o Brasil, com três gols sofridos antes do intervalo e três cartões amarelos para a equipe caribenha.
Sébastien Migné, técnico francês que comandou toda a campanha classificatória sem nunca pisar em solo haitiano por questões de segurança, trabalha com um elenco composto majoritariamente por jogadores de ligas secundárias europeias e da MLS.
As exceções são Jean-Ricner Bellegarde, volante do Wolverhampton Wanderers, e Wilson Isidor, atacante do Sunderland, que soma seis gols na Premier League em 2025/26.
Por que o Haiti já está eliminado?
Os Granadeiros não têm mais chances de classificação porque perderam o confronto direto contra a Escócia. Mesmo que vençam Marrocos e cheguem aos mesmos três pontos dos escoceses, o critério de desempate deixaria a equipe caribenha atrás. Porém, mesmo eliminada, a seleção comandada por Sébastien Migné tentará pontuar pela primeira vez na história dos Mundiais e marcar seu primeiro gol nesta edição.
Histórico do Haiti em Copas
|Dado
|Informação
Confederação
Concacaf
Primeira Copa do Mundo
Alemanha Ocidental 1974
Última Copa do Mundo
Alemanha Ocidental 1974
Participações
2 (1974, 2026)
Melhores campanhas
1974, 2026 (fase de grupos)
Histórico geral
6 jogos, 0 vitórias, 0 empates, 6 derrotas
Gols marcados
2
Gols sofridos
18
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