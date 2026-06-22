Marrocos x Haiti Palpite – Análise e odds (24/06)

Confira os palpites e informações de Marrocos x Haiti pela Copa do Mundo

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Marrocos enfrenta o Haiti na última rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026 , na quarta-feira, 24 de junho, no Atlanta Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Os Leões do Atlas chegam com quatro pontos, empatados com o Brasil na liderança, e precisam de pelo menos um empate para garantir matematicamente a vaga nas oitavas de final, enquanto o Haiti já está eliminado com duas derrotas sem gols marcados no torneio.

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Melhores palpites para Marrocos x Haiti pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Marrocos foca em goleada, Haiti cumpre tabela

Marrocos não perde há sete jogos consecutivos, com uma sequência de dois empates e cinco vitórias no período. Antes da Copa, a equipe goleou Burundi por 5 x 0 e Madagascar por 4 x 0 nas eliminatórias africanas, derrotou o Paraguai por 2 x 1 e empatou com Equador (1 x 1) e Noruega (1 x 1) em amistosos preparatórios.

A eficiência competitiva fica clara nos números: 12 gols marcados e apenas dois sofridos nos últimos cinco jogos, incluindo os dois da fase de grupos.

O elenco de Ouahbi reúne jogadores de clubes de elite europeus, como Achraf Hakimi (PSG), Brahim Díaz (Real Madrid), Noussair Mazraoui (Manchester United) e Bilal El Khannouss (Stuttgart), o que garante familiaridade com o ritmo competitivo mais alto do futebol continental.

Hakimi, capitão com 98 escolhas e 11 gols, conduz as investidas pela direita e funciona como metrônomo da fase de ataque. A dupla de volantes formada por Ayyoub Bouaddi, de apenas 18 anos (o jogador mais jovem do torneio pelo Marrocos), e Neil El Aynaoui oferece proteção à zaga e transições rápidas.

O Haiti disputou sua segunda Copa do Mundo na história, a primeira desde 1974, quando perdeu os três jogos da fase de grupos na Alemanha Ocidental contra Itália, Polônia e Argentina. Cinquenta e dois anos depois, a seleção caribenha viveu emoção semelhante: derrota por 0 x 1 para a Escócia na estreia e goleada de 3 x 0 diante do Brasil.

Contra a Escócia, os Granadeiros tiveram 50% da posse e finalizaram 13 vezes (três no alvo), mas não conseguiram converter. O cenário piorou contra o Brasil, com três gols sofridos antes do intervalo e três cartões amarelos para o Haiti.

Sebastien Migne, técnico francês que comandou toda a campanha classificatória sem nunca pisar em solo haitiano por questões de segurança, trabalha com um elenco composto majoritariamente por jogadores de ligas secundárias europeias e da MLS.

As exceções são Jean-Ricner Bellegarde, volante do Wolverhampton Wanderers, e Wilson Isidor, atacante do Sunderland com seis gols na Premier League em 2025/26.

Confrontos diretos entre Marrocos x Haiti

Marrocos e Haiti nunca se enfrentaram em competições oficiais ou amistosas. O jogo da última rodada do Grupo C será o primeiro encontro entre as duas escolhas, o que impede qualquer análise de tendências com base no retrospecto direto.

Notícias de Marrocos x Haiti

Marrocos: desfalques e dúvidas

O goleiro Yassine Bounou recuperou o tempo de início contra a Escócia e deve manter a titularidade pela terceira partida consecutiva. Nayef Aguerd e Abde Ezzalzouli ainda não entraram em campo nesta Copa e seguem como perguntas por questões físicas, segundo o WhoScored.

De resto, Ouahbi não apresenta desfalques confirmados e pode repetir o mesmo 11 titular que iniciou as duas primeiras rodadas, formação que funcionou tanto no empate com o Brasil quanto na vitória sobre a Escócia.

Existe a possibilidade de rodízio, já que a classificação está encaminhada, mas o técnico sinalizou que quer manter o ritmo competitivo rumo à liderança do grupo.

Provável escalação do Marrocos (4-2-3-1): Yassine Bounou; Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraoui; Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui; Brahim Díaz, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss; Ismael Saibari. Técnico: Mohamed Ouahbi.

Haiti: desfalques e dúvidas

Leverton Pierre foi incluído no banco nas duas primeiras partidas, mas já está descartado do restante do torneio por lesão.

Fora isso, Migne não tem baixas por suspensão ou lesão autorizada. O técnico deve manter a base que atacou o Brasil, com Johny Placide, capitão de 38 anos e 84, escolhido no gol, e a dupla Wilson Isidor e Frantzdy Pierrot no ataque.

Pierrot, com 34 gols em 53 jogos pela seleção, é o segundo maior artilheiro da história do Haiti atrás de Duckens Nazon (44 gols em 82 jogos), mas ambos ainda não balançaram a rede nesta Copa.

Provável escalada do Haiti (4-4-2): Johny Placide; Carlens Arcus, Hannes Delcroix, Ricardo Adé, Martin Expérience; Louicius Deedson, Danley Jean Jacques, Jean-Ricner Bellegarde, Ruben Providence; Wilson Isidor, Frantzdy Pierrot. Técnico: Sébastien Migne.

Destaques individuais de Marrocos x Haiti

Ismael Saibari Meia-atacante / Marrocos PSV 2 Gols na Copa 2026 15 Gols Eredivisie 25/26 8 Assistências Eredivisie 25/26 7.9 Rating FotMob 25/26 Wilson Isidor Centroavante / Haiti Sunderland 0 Gols na Copa 2026 6 Gols Premier League 25/26 32 Jogos pelo Sunderland 25/26 6.31 Rating FotMob 25/26

Os técnicos - Mohamed Ouahbi busca ajustes ofensivos, Sébastien Migne foca no sistema defensivo

Mohamed Ouahbi

Ouahbi se juntou à seleção marroquina em março de 2026, apenas três meses antes da Copa, após a renúncia de Walid Regragui.

Nascido na Bélgica e com dupla cidadania, o técnico de 49 anos construiu sua concessão nas categorias de base, primeiro no Anderlecht e depois na federação marroquina, onde transferiu o sub-20 ao título do Mundial da categoria no Chile em 2025, com vitória por 2 x 0 sobre a Argentina na final.

Sébastien Migne

Migne, francês de 53 anos, acumula passagens por seleções africanas como Quênia e Guiné Equatorial antes de assumir o Haiti.

Ele coordenou toda a campanha eliminatória na CONCACAF de forma remota, já que a insegurança no país impediu a realização de jogos em Porto Príncipe, com os comandos transferidos para Curaçao.

Mesmo assim, classificou o Haiti ao terminar na liderança do grupo eliminatório com três vitórias, dois empates e uma derrota, tendo Duckens Nazon como artilheiro da campanha com seis gols.

Análise tática de Marrocos x Haiti

Marrocos opera em um 4-2-3-1 com flutuações que transformam o sistema em 3-2-4-1 na saída de bola, com Hakimi avançando pela direita enquanto Mazraoui fecha por dentro como terceiro zagueiro.

Essa assimetria gera superioridade numérica no lado direito, justamente na zona que Martin Expérience, lateral-esquerdo do Nancy (segunda divisão francesa), terá de proteger pelo Haiti.

A dupla Bouaddi e El Aynaoui dá liberdade para que Ounahi e El Khannouss apliquem entre as linhas, alimentando Saibari como referência mais avançada.

O Haiti, num 4-4-2, depende da compactação do bloco médio para espaços limitados, mas os números dos dois primeiros jogos revelam a dificuldade: a equipe cometeu 38 faltas somadas nas duas partidas e recebeu quatro cartões amarelos.

A saída para Migne pode ser apostar na velocidade de Isidor e Providence nos contra-ataques, explorando possíveis espaços deixados pelas investidas de Hakimi.

Contra o Brasil, o Haiti registrou quatro finalizações no alvo, o que sugere que, mesmo sob pressão, a equipe consegue criar situações isoladas.

Prognóstico de placar exato para Marrocos 3 x 0 Haiti

:dart: Palpite do Lance! Marrocos 3 x 0 Haiti – 5,75 na Br4Bet Marrocos entra motivado para ampliar o saldo de gols e disputar a liderança do Grupo C, enquanto o Haiti, já eliminado, tende a abrir espaços na busca pelo primeiro gol na competição. Saibari, Ounahi e El Kaabi são os candidatos mais prováveis a marcar. Saibari encerrou a temporada no PSV com 23 participações diretas em gol na Eredivisie (15 gols, 8 assistências) e foi eleito Jogador do Ano do campeonato holandês

encerrou a temporada no PSV com 23 participações diretas em gol na Eredivisie (15 gols, 8 assistências) e foi eleito Jogador do Ano do campeonato holandês Marrocos venceu todas as cinco partidas das eliminatórias africanas com 12 gols marcados e apenas um sofrido

com 12 gols marcados e apenas um sofrido O Haiti soma duas partidas e zero gols nesta Copa, em apenas sua segunda participação no torneio desde 1974, quando Emmanuel Sanon entrou para a história ao quebrar o recorde de Dino Zoff

nesta Copa, em apenas sua segunda participação no torneio desde 1974, quando Emmanuel Sanon entrou para a história ao quebrar o recorde de Dino Zoff Brahim Díaz assistiu os dois gols de Saibari nesta Copa, apenas a segunda vez na história que um africano assiste o mesmo companheiro duas vezes no mesmo Mundial

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