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Haaland supera Rekdal e se torna o maior artilheiro da Noruega na Copa do Mundo

Atacante bate recorde histórico e sonha com campanha inédita no Mundial

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
23/06/2026 08:51
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Erling Haaland comemora gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)
Erling Haaland comemora gol contra o Iraque na Copa do Mundo (Foto: Angela WEISS / AFP)

Os gols de Haaland, além de contribuírem para a segunda e decisiva vitória da Noruega na Copa do Mundo de 2026, resultado que entregou aos Vikings uma classificação antecipada do país na competição, também fizeram o camisa 9 alcançar uma marca histórica pela sua seleção: o maior artilheiro norueguês em Copa do Mundo.

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    • É verdade que Haaland precisou de apenas um jogo para igualar o recorde de gols de Kjetil Rekdal, que fez dois gols pelo torneio (um em 1994 e outro em 1998). No segundo, apenas repetiu a dose e colocou um novo recorde (que deverá ser estendido ainda nesta Copa) de artilharia da seleção da Noruega no torneio.

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    Haaland comemora gol contra o Iraque (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

    Confira os maiores artilheiros: 

    Erling Haaland — 4 gols
    Todos marcados na Copa do Mundo de 2026: dois contra o Iraque e dois diante de Senegal.

    Kjetil Rekdal — 2 gols
    Único com mais de um: México (1994) e Brasil (1998).

    Arne Brustad — 1 gol
    Pioneiro em 1938, contra Itália nas oitavas.

    Dan Eggen — 1 gol
    Em empate 2 a 2 contra Marrocos (1998).

    Håvard Flo — 1 gol
    Empate 1 a 1 contra Escócia (1998).

    Tore André Flo — 1 gol
    Gol de empate contra Brasil (1998), antes do pênalti de Rekdal.

    Com a classificação antecipada para o mata-mata, a Noruega agora pretende chegar o mais longe possível no torneio. A fase das oitavas, por enquanto, é o teto alcançado pelos noruegueses, que querem superá-la após tantos anos longe da Copa do Mundo. A grande questão é que o possível adversário nas oitavas poderá ser justamente o Brasil — caso a Seleção Brasileira fique em 1º do grupo C, enquanto a Noruega termine em segundo no grupo I e ambos avancem após os 16 avos.

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    Antes de projetar o que será ou quem vai enfrentar no mata-mata, a Noruega tem um grande compromisso pela última rodada da fase de grupos. Na próxima sexta-feira (26), Haaland e companhia encaram a França de Mbappé, em Boston. O confronto da última rodada vale a liderança do grupo I. As posições definirão os caminhos das duas seleções, que já estão classificadas para a fase de 16 avos de final.

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