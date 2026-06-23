Haaland supera Rekdal e se torna o maior artilheiro da Noruega na Copa do Mundo Atacante bate recorde histórico e sonha com campanha inédita no Mundial

Os gols de Haaland, além de contribuírem para a segunda e decisiva vitória da Noruega na Copa do Mundo de 2026, resultado que entregou aos Vikings uma classificação antecipada do país na competição, também fizeram o camisa 9 alcançar uma marca histórica pela sua seleção: o maior artilheiro norueguês em Copa do Mundo.

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É verdade que Haaland precisou de apenas um jogo para igualar o recorde de gols de Kjetil Rekdal, que fez dois gols pelo torneio (um em 1994 e outro em 1998). No segundo, apenas repetiu a dose e colocou um novo recorde (que deverá ser estendido ainda nesta Copa) de artilharia da seleção da Noruega no torneio.

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Haaland comemora gol contra o Iraque (Foto: Charly TRIBALLEAU / AFP)

Confira os maiores artilheiros:

Erling Haaland — 4 gols

Todos marcados na Copa do Mundo de 2026: dois contra o Iraque e dois diante de Senegal.

Kjetil Rekdal — 2 gols

Único com mais de um: México (1994) e Brasil (1998).

Arne Brustad — 1 gol

Pioneiro em 1938, contra Itália nas oitavas.

Dan Eggen — 1 gol

Em empate 2 a 2 contra Marrocos (1998).

Håvard Flo — 1 gol

Empate 1 a 1 contra Escócia (1998).

Tore André Flo — 1 gol

Gol de empate contra Brasil (1998), antes do pênalti de Rekdal.

Com a classificação antecipada para o mata-mata, a Noruega agora pretende chegar o mais longe possível no torneio. A fase das oitavas, por enquanto, é o teto alcançado pelos noruegueses, que querem superá-la após tantos anos longe da Copa do Mundo. A grande questão é que o possível adversário nas oitavas poderá ser justamente o Brasil — caso a Seleção Brasileira fique em 1º do grupo C, enquanto a Noruega termine em segundo no grupo I e ambos avancem após os 16 avos.

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Antes de projetar o que será ou quem vai enfrentar no mata-mata, a Noruega tem um grande compromisso pela última rodada da fase de grupos. Na próxima sexta-feira (26), Haaland e companhia encaram a França de Mbappé, em Boston. O confronto da última rodada vale a liderança do grupo I. As posições definirão os caminhos das duas seleções, que já estão classificadas para a fase de 16 avos de final.

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