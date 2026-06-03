O matemático Joachim Klement, conhecido por ter acertado os três últimos campeões da Copa do Mundo com seu modelo estatístico, divulgou uma nova projeção para o Mundial de 2026. De acordo com os cálculos do especialista, a seleção da Holanda será a grande campeã do torneio.

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O método desenvolvido por Klement leva em consideração diversos fatores, como PIB per capita dos países, tamanho da população, relevância do futebol na cultura nacional, posição no ranking mundial e até mesmo uma parcela de imprevisibilidade, que o próprio pesquisador considera fundamental em competições de mata-mata.

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Segundo a simulação, as semifinais seriam disputadas apenas por seleções europeias. Portugal eliminaria a Inglaterra, enquanto a Holanda superaria a Espanha para avançar à decisão.

Entre os sul-americanos, a melhor campanha seria da Argentina, que chegaria às quartas de final antes de ser eliminada por Portugal. O levantamento ainda aponta eliminações precoces de outras seleções tradicionais do continente.

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Situação do Brasil

A principal surpresa do modelo é a queda do Brasil ainda nos 16 avos de final diante do Japão. Equador, Colômbia e Uruguai também se despediriam da competição na mesma fase, sendo eliminados por Senegal, Croácia e Argentina, respectivamente.

Pela projeção de Klement, a final da Copa do Mundo de 2026 seria disputada entre Holanda e Portugal, com os neerlandeses levantando a taça pela primeira vez na história.

Holanda comemora gol diante da Lituânia (Foto: John Thys / AFP)

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