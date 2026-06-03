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imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

'Guru' dos Mundiais declara seleção que será campeã da Copa do Mundo

Joachim Klement acertou os últimos três campeãs mundiais

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/06/2026
16:17
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Taça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
imagem cameraTaça da Copa do Mundo (Foto: Franck Fife/AFP)
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O matemático Joachim Klement, conhecido por ter acertado os três últimos campeões da Copa do Mundo com seu modelo estatístico, divulgou uma nova projeção para o Mundial de 2026. De acordo com os cálculos do especialista, a seleção da Holanda será a grande campeã do torneio.

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O método desenvolvido por Klement leva em consideração diversos fatores, como PIB per capita dos países, tamanho da população, relevância do futebol na cultura nacional, posição no ranking mundial e até mesmo uma parcela de imprevisibilidade, que o próprio pesquisador considera fundamental em competições de mata-mata.

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Segundo a simulação, as semifinais seriam disputadas apenas por seleções europeias. Portugal eliminaria a Inglaterra, enquanto a Holanda superaria a Espanha para avançar à decisão.

Entre os sul-americanos, a melhor campanha seria da Argentina, que chegaria às quartas de final antes de ser eliminada por Portugal. O levantamento ainda aponta eliminações precoces de outras seleções tradicionais do continente.

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Situação do Brasil

A principal surpresa do modelo é a queda do Brasil ainda nos 16 avos de final diante do Japão. Equador, Colômbia e Uruguai também se despediriam da competição na mesma fase, sendo eliminados por Senegal, Croácia e Argentina, respectivamente.

Pela projeção de Klement, a final da Copa do Mundo de 2026 seria disputada entre Holanda e Portugal, com os neerlandeses levantando a taça pela primeira vez na história.

Holanda comemora gol diante da Lituânia (Foto: John Thys / AFP)
Holanda comemora gol diante da Lituânia (Foto: John Thys / AFP)

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