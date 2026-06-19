Globo comete gafe e anuncia jogo inexistente na Copa do Mundo Paraguai enfrenta a Turquia

A Globo cometeu uma gafe nesta sexta-feira (19), ao anunciar um jogo que simplesmente não existe. A emissora divulgou que, à meia noite, Tunísia e Paraguai se enfrentam pela segunda rodada da Copa do Mundo. No entanto, a Albirroja enfrenta a Turquia.

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Com transmissões da Copa, Globo atinge 84% do público total

Confira o vídeo:

Time da transmissão da TV Globo na Copa do Mundo. (Foto: ESTEVAM AVELLAR/TV GLOBO)

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Globo está alcançando todos na Copa

A Globo informou que alcançou 99,1 milhões de pessoas com as transmissões da primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. O número considera a audiência somada da TV Globo, "sportv" e "Ge TV" durante a exibição de 13 partidas do torneio.

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Segundo dados do IBOPE Media divulgados pela empresa, a competição foi acompanhada por 117,6 milhões de brasileiros até o encerramento da rodada inicial. Desse total, 84% passaram por alguma transmissão do grupo, enquanto 43,7 milhões de pessoas assistiram aos jogos exclusivamente por suas plataformas.

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A emissora também registrou crescimento de audiência em relação às quatro semanas anteriores ao início do Mundial. O avanço foi de 11% entre as mulheres, 12% entre os homens e 15% entre os jovens de 18 a 34 anos.

Mesmo transmitindo metade dos jogos disputados na rodada, a Globo concentrou 63,8% do volume total de horas assistidas da competição. As dez partidas de maior alcance do torneio até o momento foram exibidas pelo grupo, com destaque para a estreia da seleção brasileira diante do Marrocos, em 13 de junho.

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Na TV aberta, os dias 11 e 13 de junho registraram as maiores audiências do ano para a emissora. O confronto entre Brasil e Marrocos marcou 33 pontos de audiência na média nacional e alcançou participação de 55% entre os televisores ligados no horário.

Na TV por assinatura, o sportv liderou a audiência entre os canais pagos durante as faixas horárias dos jogos. Já o "Globoplay" registrou aumento de 86% no alcance em comparação com a Copa do Mundo de 2022.

O portal "ge" também registrou crescimento de audiência durante a competição, enquanto os perfis digitais da Globo e do projeto Convocados ampliaram significativamente o número de visualizações de vídeos em relação ao último Mundial.