Cafu avalia momento do Brasil e revela segredo para chegar na final da Copa do Mundo Seleção luta por primeira vitória no Mundial diante do Haiti

Capitão do pentacampeonato da Seleção Brasileira, Cafu revelou o segredo para a equipe de Carlo Ancelotti buscar uma vaga na final da Copa do Mundo. Em entrevista ao Lance!, o ex-lateral pediu doação de esforços dos jogadores e reforçou a importância do trabalho coletivo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O segredo para chegar em uma final de Copa do Mundo é trabalho, dedicação, comprometimento, trabalho em equipe. Não se preocupar com quem vai ser o melhor em campo. É uma divisão de responsabilidade. Cada dia um pode assumir a responsabilidade de ser o protagonista dentro de uma Copa do Mundo e isso faz com que o Brasil possa ser campeão do mundo independentemente de quem venha se destacar. O conselho que eu dou é esse: "Joga em grupo, para a equipe, se doa em prol do companheiro que pode precisar da sua ajuda".

continua após a publicidade

Na sequência, Cafu avaliou o momento da Seleção Brasileira e pensa que a equipe de Carlo Ancelotti deve aproveitar o momento de empolgação dos torcedores. Além do dia da convocação, os Canarinhos levam milhares de fãs aos estádios, mas também nas ruas para manifestações públicas de amor.

- O momento da Seleção é bom, vejo uma Seleção motivada. A convocação nunca teve um momento tão esperado como esse e isso criou uma expectativa muito boa em relação a torcida pra nossa Seleção. Ela voltou a dar confiança para o povo brasileiro.

continua após a publicidade

Nesta quarta-feira (19), o Brasil encara o Haiti, pela 2ª rodada do Grupo C da Copa do Mundo, às 21h30 (de Brasília). A Seleção busca a primeira vitória na competição após o empate na estreia por 1 a 1 com o Marrocos.

📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.