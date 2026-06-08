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Scaloni confirma presença de Messi em Argentina x Islândia

Camisa 10 deve entrar em campo no amistoso preparatório para a Copa do Mundo

Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 08/06/2026
20:01
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Messi em treino da Argentina, às vésperas da Copa do Mundo, nos Estados Unidos
imagem cameraMessi em treino da Argentina, às vésperas da Copa do Mundo, nos Estados Unidos (Foto: Jamie Squire/AFP)
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O técnico Lionel Scaloni confirmou que Lionel Messi estará em campo na partida diante da Islândia nesta terça-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Jordan-Hare Stadium, em Auburn, Alabama, nos Estados Unidos. Será o último compromisso da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo.

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Será a única participação do camisa 10 antes da disputa da Copa do Mundo. Contra Honduras, na vitória argentina, Messi esteve em College Station, mas foi preservado.

— Messi vai jogar amanhã, vai ter minutos, mas ainda não sabemos quantos — disse o treinador durante coletiva de imprensa.

Ténico da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
Ténico da Argentina, Lionel Scaloni em entrevista coletiva (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Como chega Messi para Copa do Mundo?

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No último jogo da MLS antes da pausa da Copa do Mundo, Messi foi substituído no segundo tempo do jogo entre Inter Miami e Philadelphia Union. No dia seguinte, o clube divulgou que o argentino passou por exames médicos e foi diagnosticado com uma sobrecarga associada à fadiga muscular na posterior da coxa esquerda.

Com o objetivo de evitar uma recaída na recuperação de Messi, Lionel Scaloni optou por preservá-lo do amistoso entre Argentina e Honduras. Ainda assim, o capitão estará junto de seus companheiros para motivá-los em um dos últimos preparativos antes do início da Copa do Mundo, em que a Albiceleste luta para defender o título conquistado em 2022.

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Além de Messi, Dibu Martínez, Julián Álvarez, Cuti Romero, Nico Paz, Nahuel Molina e Gonzalo Montiel também não entram em campo. O sexteto também se recupera de questões físicas de olho na estreia da Copa do Mundo contra a Argélia, no dia 16 de junho.

— Juli (Álvarez) está bem, tem um desconforto no tornozelo que está passando. Leandro Paredes também está bem e, nos próximos dias, vai poder se reintegrar ao grupo [...] Montiel, Molina e Nico Paz estão disponíveis — comentou.

— Hoje posso assegurar que os garotos estão bem, a maioria já recebeu alta — completou.

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