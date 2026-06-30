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Copa do Mundo: imprensa da Noruega afirma que Brasil está 'tremendo'

Equipes se enfrentam no domingo (5)

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
30/06/2026 19:52
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo
Haaland comemora de braços abertos gol marcado pela Noruega sobre a Costa do Marfim, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

A imprensa da Noruega, que será o time a ser batido pelo Brasil no mata-mata, afirmou que a Amarelinha está "tremendo" para os vikings. Com a vitória sobre a Costa do Marfim, nesta terça-feira (30), os noruegueses serão os adversários da canarinho na fase de oitavas de final da Copa do Mundo.

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    "A Noruega enviou uma mensagem clara à potência do futebol: Essa equipe possui jogadores e poder de ataque que lhe permitem vencer qualquer adversário a qualquer momento. Não é de admirar, portanto, que o Brasil esteja tremendo diante do pior adversário possível nas oitavas de final." - Trecho do jornal norueguês Dagbladet.

    A partida entre o Brasil, pentacampeão do mundo, e a Noruega, que joga sua quarta copa e nunca passou das oitavas, acontece neste domingo (5), às 17h (de Brasília).

    Haaland durante aquecimento da Noruega na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Haaland durante aquecimento da Noruega na Copa do Mundo 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

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    O mesmo jornal, no entanto, afirmrou que a partida da Noruega contra a Costa do Marfim foi "Ofensivamente medíocre". Jornais de outros cantos do mundo, no entanto, ressaltam que o favoritismo para a classificação é brasileiro, mas que os comandados de Ancelotti precisam se preocupar com o Cometa Haaland, que não para de marcar na Copa do Mundo.

    Como as equipes se classificaram?

    A classificação para as oitavas de final aconteceu depois dos jogos de 16 (ou 32) avos de final, fase estreante na Copa do Mundo, que teve de ser adicionada por conta do aumento de seleções.

    Quem vencer e passar para as quartas de final irá enfrentar México, Equador, Inglaterra ou República Democrática do Congo.

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