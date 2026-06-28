Cristiano Ronaldo joga todos os minutos da Copa; entenda o motivo CR7 disputa sua sexta Copa do Mundo aos 41 anos

Cristiano Ronaldo esteve em campo durante os 90 minutos em todas as partidas de Portugal na Copa do Mundo até aqui. Desde a estreia diante da RD Congo, o camisa 7 não foi substituído em nenhum momento e segue como um dos jogadores mais utilizados por Roberto Martínez no torneio.

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Aos 41 anos e disputando sua sexta Copa do Mundo, Cristiano demonstra que a condição física não tem sido um obstáculo. Após o empate sem gols com a Colômbia, o técnico Roberto Martínez explicou os motivos para manter o atacante em campo durante praticamente todo o tempo, destacando a importância do capitão dentro e fora das quatro linhas.

— O Cristiano é um jogador de movimentação na área, e para gente é muito importante ajustar e sincronizar nossos movimentos com os outros dez jogadores. Isso faz parte de crescer como equipe e ajustar detalhes. O Cristiano está bem fisicamente. A gente monitora as informações físicas ao vivo, e o Cristiano esteve muito, muito bem. Agora temos quatro dias para recuperar e acompanhamos todos os jogadores no mesmo nível - explicou.

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Cristiano Ronaldo tem jogado todos os minutos na sua sexta Copa do Mundo (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo também não tem sido poupado nos treinamentos. O atacante participou de todas as atividades realizadas por Portugal desde o início da Copa do Mundo. Os únicos dias de folga foram nos treinos interrompidos pelas chuvas, como aconteceu na última semana, ou nas folgas coletivas do elenco.

Veja o caminho de Portugal na Copa do Mundo

Portugal conheceu seu caminho nesta Copa do Mundo após o empate com a Colômbia, que fechou a participação da equipe na fase de grupos da competição. Encerrando a primeira fase em segundo lugar, com cinco pontos, enfrenta a Croácia na próxima fase, que acontece quinta-feira, às 20h (de Brasília).

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Se passar para as oitavas de final, Portugal enfrentará o vencedor entre Áustria e Espanha. Caso avance para as quartas, pode encarar times como Estados Unidos, Bósnia, Bélgica ou Senegal. Na semifinal, pode jogar contra fortes seleções, entre elas, Alemanha, Paraguai, França, Suécia, África do Sul, Canadá, Marrocos ou Holanda. Ou seja, até então, não existe um caminho no qual o Brasil encontre Portugal de Cristiano Ronaldo.

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