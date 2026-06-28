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Sem moral? Cristiano Ronaldo recebe a pior nota em avaliação de jornal português

O jornal A Bola não perdoou

PorLucas Moreira GomesRio de Janeiro (RJ)
28/06/2026 12:33
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Cristiano Ronaldo lamenta chance perdida (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)
Cristiano Ronaldo lamenta chance perdida (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cristiano Ronaldo foi a principal referência ofensiva de Portugal, mas, desta vez, passou em branco no empate sem gols com a Colômbia, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O camisa 7 chamou a atenção por uma chance desperdiçada cara a cara com o goleiro, mesmo que o lance tenha sido posteriormente invalidado por impedimento. Segundo o jornal português "A Bola", CR7 foi o pior jogador em campo e recebeu nota 4.

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    CR7 contra a Colômbia (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    De acordo com a publicação, a atuação do atacante mereceu a baixa avaliação pelas tentativas de finalização pouco perigosas e pela principal oportunidade desperdiçada na partida. Cristiano ficou frente a frente com o goleiro Camilo Vargas, mas não conseguiu balançar as redes. Para alívio do craque, o lance acabou anulado por impedimento. O português permaneceu em campo durante os 90 minutos.

    CR7 chuta para fora (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

    Esta foi a segunda atuação abaixo das expectativas de Cristiano Ronaldo no torneio. Na estreia, diante da República Democrática do Congo, o português também teve desempenho discreto. Sua melhor exibição ocorreu contra o Uzbequistão, lanterna do grupo, quando marcou dois gols.

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    Diogo Costa salvou a noite

    Se Cristiano foi alvo de críticas, o goleiro Diogo Costa recebeu elogios da imprensa portuguesa. O arqueiro foi decisivo ao realizar diversas defesas e manter o placar zerado diante de uma Colômbia que criou dificuldades para a seleção europeia. Os jornalistas de "A Bola" atribuíram nota 8 ao camisa 1 e resumiram sua atuação em duas palavras: "Pegou tudo".

    Diogo Costa (Foto: Divulgação/Porto)

    Com o empate sem gols, Portugal não correspondeu ao favoritismo apontado antes da partida e terminou a fase de grupos atrás dos sul-americanos na classificação.

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    Portugal volta a campo contra a Croácia, semifinalista da última Copa do Mundo, na próxima quinta-feira (2), às 20h (de Brasília), no BMO Field, em Toronto, no Canadá, em duelo válido pelos 16 avos de final do Mundial.

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