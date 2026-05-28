Filipe Luís acerta com novo clube até 2028, diz jornalista
Ex-técnico do Flamengo aceita proposta para assinar com a equipe francesa
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O ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, encaminhou o seu acerto para ser o novo comandante do Monaco, equipe que disputa a Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês. A informação sobre o acordo foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. Os termos já estão selados entre as partes e o treinador deve assinar em breve um contrato válido até o mês de junho de 2028. Agora, falta apenas o anúncio oficial por parte do clube europeu.
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Segundo o jornalista italiano, a negociação ocorreu de forma discreta e foi diretamente conduzida pelo dirigente brasileiro Thiago Scuro. Ao garantir o "sim" de Filipe Luís, o Monaco venceu uma concorrência de peso no mercado de técnicos, já que o brasileiro despontava como a prioridade da diretoria do Bayer Leverkusen, da Alemanha, para substituir o dinamarquês Kasper Hjulmand.
O nome de Filipe Luís também chegou a circular nos bastidores do Chelsea, clube pelo qual atuou como jogador, mas os ingleses escolheram a contratação do espanhol Xabi Alonso.
Temporada do Monaco
Filipe Luís chegará ao Monaco com a missão de substituir o belga Sébastien Pocognoli. O ex-treinador deixará o cargo após encerrar a última edição do Campeonato Francês na sétima colocação. O desempenho frustrou as expectativas da diretoria por não ter rendido uma vaga de classificação para a Champions League da próxima temporada e limitou a equipe à disputa da Conference League.
O time do Principado até demonstrou força nos playoffs da última Champions League, mas acabou eliminado pelo rival local PSG, com um placar agregado de 5 a 4.
Carreira de Filipe Luís
Aos 40 anos, Filipe Luís assumirá a sua primeira equipe no futebol europeu. Apesar de uma carreira curta como treinador, já é marcada por conquistas expressivas. Após encerrar a carreira de jogador em 2024, assumiu o comando das categorias de base do Flamengo antes de ser alçado ao time principal.
Em pouco mais de um ano e meio de trabalho no Rubro-Negro carioca, o treinador conquistou cinco taças, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Apesar dos grandes resultados iniciais, ele acabou demitido em março de 2026, após as perdas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, e estava livre no mercado desde então.
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