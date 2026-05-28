Filipe Luís acerta com novo clube até 2028, diz jornalista

O ex-técnico do Flamengo, Filipe Luís, encaminhou o seu acerto para ser o novo comandante do Monaco, equipe que disputa a Ligue 1, a primeira divisão do Campeonato Francês. A informação sobre o acordo foi divulgada pelo jornalista Fabrizio Romano. Os termos já estão selados entre as partes e o treinador deve assinar em breve um contrato válido até o mês de junho de 2028. Agora, falta apenas o anúncio oficial por parte do clube europeu.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo o jornalista italiano, a negociação ocorreu de forma discreta e foi diretamente conduzida pelo dirigente brasileiro Thiago Scuro. Ao garantir o "sim" de Filipe Luís, o Monaco venceu uma concorrência de peso no mercado de técnicos, já que o brasileiro despontava como a prioridade da diretoria do Bayer Leverkusen, da Alemanha, para substituir o dinamarquês Kasper Hjulmand.

continua após a publicidade

O nome de Filipe Luís também chegou a circular nos bastidores do Chelsea, clube pelo qual atuou como jogador, mas os ingleses escolheram a contratação do espanhol Xabi Alonso.

Temporada do Monaco

Filipe Luís chegará ao Monaco com a missão de substituir o belga Sébastien Pocognoli. O ex-treinador deixará o cargo após encerrar a última edição do Campeonato Francês na sétima colocação. O desempenho frustrou as expectativas da diretoria por não ter rendido uma vaga de classificação para a Champions League da próxima temporada e limitou a equipe à disputa da Conference League.

continua após a publicidade

O time do Principado até demonstrou força nos playoffs da última Champions League, mas acabou eliminado pelo rival local PSG, com um placar agregado de 5 a 4.

Folarin Balogun comemora gol do Monaco sobre o PSG (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Carreira de Filipe Luís

Aos 40 anos, Filipe Luís assumirá a sua primeira equipe no futebol europeu. Apesar de uma carreira curta como treinador, já é marcada por conquistas expressivas. Após encerrar a carreira de jogador em 2024, assumiu o comando das categorias de base do Flamengo antes de ser alçado ao time principal.

Em pouco mais de um ano e meio de trabalho no Rubro-Negro carioca, o treinador conquistou cinco taças, com destaque para o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Apesar dos grandes resultados iniciais, ele acabou demitido em março de 2026, após as perdas da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, e estava livre no mercado desde então.

Filipe Luís conquistou duas Libertadores pelo Flamengo, como jogador e como técnico (Foto: Luis ACOSTA / AFP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.