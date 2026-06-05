Cleveland trata Brasil x Egito como maior jogo de futebol da história da cidade

CLEVELAND, OH (EUA) - Ainda que pelas ruas de Cleveland o amistoso entre Brasil e Egito neste sábado (6) não seja muito comentado, a cidade trata o último jogo da Seleção antes da Copa do Mundo como um grande evento. O gramado do estádio Huntington Field recebeu cobertura especial, ruas receberam adereços de divulgação e pelo menos um bar próximo à arena irá realizar uma watch party para que os frequentadores assistam ao duelo e interajam durante a partida.

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O jogo entre Brasil e Egito levará a Ohio duas seleções que estarão na Copa do Mundo, e por isso o evento é considerado a maior partida de futebol já realizada em Cleveland. A cidade é entusiasta dos esportes coletivos, sendo sede do Cavaliers, que disputa a NBA; do Guardians, que disputa a MLB; e do Browns, da NFL, mas não tem um time de futebol de primeira linha.

Para o amistoso, a Road to 26, que organiza o evento, tratou de levar um gramado que atingisse os padrões de duas seleções de Copa do Mundo.

— Este gramado foi cultivado especificamente para este jogo de sábado à noite. Ele foi trazido de Nova Jersey, cultivado em uma fazenda em Nova Jersey, transportado em vinte e oito caminhões refrigerados, e cada rolo de grama pesa uma tonelada — contou Andrea Yock, da Road to 26, à emissora de TV local Cleveland 19 News.

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As ruas do centro da cidade estampam banners de divulgação da partida, mas com imprecisões. Em um deles, João Pedro aparece entre os atletas brasileiros, mas ele não foi convocado para a Copa do Mundo; em outro, Estêvão, também fora do Mundial, é uma das estrelas. E em anúncios de sites locais aparece Neymar, que se recupera de lesão na panturrilha direita e nem sequer irá viajar a Cleveland.

Perto do estádio, um bar anuncia uma watch party que iniciará horas antes de Brasil x Egito para aproveitar o fluxo de torcedores. Mas, ao menos nessa quinta-feira (4), pelo menos uma das funcionárias da casa não sabia que o evento se referia a um jogo de futebol que irá acontecer a poucos metros de lá.

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No centro de Cleveland, anúncio promove o amistoso Brasil x Egito (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

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