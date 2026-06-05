Fifa anuncia mudança inédita na cerimônia de entrada da Copa do Mundo
A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho
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A Fifa anunciou uma alteração significativa no protocolo de entrada das seleções para a Copa do Mundo de 2026. A partir do torneio, todos os jogadores relacionados para a partida, incluindo titulares e reservas, estarão presentes no gramado antes do apito inicial, participando de uma nova cerimônia planejada pela entidade.
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Pelo novo formato, atletas das duas equipes e a arbitragem se posicionarão ao redor do círculo central para a execução dos hinos nacionais. A medida foi apresentada pelo presidente da Fifa, Gianni Infantino, que destacou a intenção de criar um momento de maior integração entre jogadores, árbitros e torcedores.
Segundo o dirigente, a nova organização busca fortalecer o sentimento de união e ampliar a experiência dos espectadores dentro dos estádios.
— Fazer com que todos os jogadores e árbitros fiquem frente a frente no círculo central durante os hinos nacionais vai criar um momento de unidade, orgulho e emoção que realmente pertence às equipes e a todos. A Copa do Mundo da Fifa é sobre cada jogador e cada torcedor, e esta nova cerimônia pré-jogo reflete isso — afirmou Infantino em comunicado oficial.
Além da formação no centro do campo, a entrada das delegações também ganhará novos elementos visuais. Um arco será instalado próximo ao túnel de acesso ao gramado, enquanto bandeiras gigantes das seleções estarão presentes durante a apresentação. Os jogadores ainda deverão entrar acompanhados por crianças, reforçando o caráter festivo do espetáculo.
Após os hinos, os procedimentos tradicionais serão mantidos, incluindo o cumprimento entre os atletas, a foto oficial dos titulares e o sorteio de campo e bola. A Fifa também informou que poderá incorporar fumaça colorida e efeitos pirotécnicos ao longo da competição.
Inspiração em teste anterior
A entidade já havia experimentado mudanças no protocolo pré-jogo durante o Mundial de Clubes realizado nos Estados Unidos no ano passado. Na ocasião, os atletas eram apresentados individualmente ao público em um formato inspirado nas ligas norte-americanas, especialmente a NBA.
Para a Copa do Mundo, porém, a Fifa não pretende anunciar os jogadores um a um. Ainda assim, o novo roteiro amplia a participação de todos os integrantes das seleções antes do início das partidas.
Fifa esclarece problema com ingressos
O anúncio da nova cerimônia acontece em meio a discussões sobre a comercialização dos ingressos para o Mundial. A entidade confirmou que cerca de 60 torcedores receberam, por engano, uma comunicação indicando a liberação de entradas sem custo devido a uma falha relacionada ao processamento de pagamentos.
De acordo com a Fifa, os bilhetes continuam reservados para os compradores afetados, que foram orientados a concluir o pagamento do valor correto para garantir a confirmação das entradas.
— A Fifa pode confirmar que aproximadamente 60 torcedores da Copa do Mundo da Fifa 2026 receberam uma comunicação na quarta-feira, 3 de junho, sobre ingressos que tinham sido alocados sem custo (0 dólar) por causa de um problema anterior de pagamento durante a finalização da compra. Os ingressos solicitados por esses torcedores seguem reservados, e os afetados foram convidados a concluir o pagamento do valor correto. A Fifa lamenta o erro e qualquer inconveniente causado — informou a entidade em nota oficial.
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