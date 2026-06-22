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Feiticeiro que causou lesão em Cristiano Ronaldo promete agir contra Harry Kane na Copa

Curandeiro ficou famoso por assumir responsabilidade por problema físico de atacante português no Mundial de 2014 no Brasil

PorLance!São Paulo (SP)
22/06/2026 09:52
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Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)
Harry Kane em ação pela seleção da Inglaterra (Foto: Alex Menedez/ AFP)

Nana Kwaku Bonsam, um famoso feiticeiro ganês, deu fortes declarações sobre o atacante da Inglaterra Harry Kane, adversário de Gana na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Em entrevista ao portal inglês Daily Star, ele afirmou que está agindo para impedir que o jogador faça uma boa partida e marque gols contra o seu país na partida, que acontece nesta terça-feira (23).

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    O curandeiro que tem trabalhado para que Kane falhe em suas tentativas no jogo contra Gana, mas garantiu que não está desejando uma lesão grave para o jogador inglês e que afete sua condição física para o restante da Copa. Em sua declaração, colocou em prova seus "poderes" ao falar que "já mostrou do que é capaz".

    - Estou trabalhando em Harry Kane. Já mostrei do que sou capaz antes, então sei o que preciso fazer para detê-lo. Sou muito famoso por minhas previsões. Não estou desejando que ele sofra uma lesão grave. Será apenas o suficiente para detê-lo contra o meu país. Vou fazer o meu trabalho para que isso possa ajudar Gana - declarou Bonsam ao Daily Star.

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    Bonsam ficou famoso há mais de uma década, quando deu declarações de que era o responsável pela lesão de Cristiano Ronaldo na reta final da temporada que antecedeu a Copa do Mundo de 2014, disputada no Brasil. O português sofreu com fortes dores no joelho e seguiu atuando pelo Real Madrid, que foi campeão da Champions League naquele ano. Ao chegar lesionado no Mundial, teve desempenho abaixo e seu país foi eliminado ainda na fase de grupos.

    Na época, ele afirmou que sabia a origem das lesões de Cristiano Ronaldo e que nenhum médico ou exame seria capaz de identificar o problema físico do atacante. O motivo é que o camisa 7 da seleção portuguesa estava com um problema espiritual causado por ele. Segundo a declaração de Bonsam, ele agiu meses antes da Copa do Mundo de 2014.

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    - Sei qual é a lesão de Cristiano Ronaldo, estou trabalhando nele. Estou levando isso muito a sério. Eu disse há quatro meses que trabalharia seriamente com Cristiano Ronaldo para tirá-lo da Copa do Mundo ou, pelo menos, impedir que ele jogasse contra Gana, e a melhor coisa que posso fazer é mantê-lo fora por causa de uma lesão. Essa lesão nunca poderá ser curada por nenhum médico; eles nunca conseguirão identificar a causa da lesão, pois ela é espiritual. Hoje é o joelho dele, amanhã é a coxa, no dia seguinte é outra coisa - disse à época, segundo sua declaração na entrevista ao veículo inglês.

    Nana Kwaku Bonsam afirmou que voltoun suas atenções ao atacante Harry Kane
    Nana Kwaku Bonsam afirmou que voltoun suas atenções ao atacante Harry Kane. (Foto: Reprodução)

    Kane entra no top dez maiores artilheiros da Copa

    Artilheiro da Copa do Mundo de 2018, Harry Kane chegou ao seu terceiro Mundial como um dos melhores jogadores do mundo após uma temporada de 69 gols em 59 partidas. Diante da Croácia, na estreia, balançou as redes duas vezes na vitória por 4 a 2 e conquistou um espaço dentro do top dez de maiores goleadores da história da competição.

    Ao chegar aos dez gols em 12 jogos de Copa do Mundo, Kane empatou com jogadores históricos, como Thomas Muller, Gabriel Batistuta e o compatriota Gary Lineker, que deve ficar para trás no posto de inglês com mais gols em Mundiais.

    Lineker também pode perder o primeiro lugar no recorte de jogador da Inglaterra com mais gols em uma única edição. Em 1986, o atacante do Everton na época marcou seis vezes e foi um dos destaques do torneio, o que o levou para o Barceçona no segundo semestre daquele ano.

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