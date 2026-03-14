Cicinho crava placar elástico em clássico entre Santos x Corinthians

O ex-jogador Cicinho palpitou no confronto entre Santos e Corinthians. As equipes se enfrentam neste domingo (15), às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o atual comentarista palpitou em uma vitória do Peixe.

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Durante o programa "Jogo Aberto", da emissora Band, na última sexta-feira (13), Cicinho previu uma vitória convincente da equipe de Juan Pablo Vojvoda. Para o ex-jogador, o Santos irá vencer por três a zero a partida.

Além do clássico paulista, Cicinho também palpitou em outros jogos da rodada do Brasileirão. Foram eles: Palmeiras x Mirassol e Bragantino x São Paulo. Veja os palpites abaixo:

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Santos 3 x 0 Corinthians

Palmeiras 1 x 1 Mirassol

Bragantino 1 x 3 São Paulo

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Como chegam Santos e Corinthians?

O clássico paulista acontece pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. Até aqui, ambas as equipes se encontram na parte de baixo da tabela. Em cinco jogos disputados, o Corinthians somou sete pontos, tendo duas vitórias, uma derrota e dois empates, ocupando assim a 10ª colocação.

Por outro lado, o Santos venceu apenas uma partida na competição até o momento. Além desse resultado, a equipe de Juan Pablo Vojvoda teve dois empates e duas derrotas, somando cinco pontos na tabela de classificação. A pontuação coloca o Peixe na 14ª colocação.

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A grande notícia para o clássico é o retorno de Neymar aos gramados. Após ficar de fora do último compromisso do Peixe, no empate com Mirassol, pela 5ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 irá entrar em campo no clássico.

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