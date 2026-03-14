O sorteio da tabela e a geografia do país-sede afetam a quilometragem total.

Historicamente, a FIFA só começou a registrar dados detalhados de deslocamento a partir de 2014.

A distância percorrida por seleções durante a Copa do Mundo influencia o desempenho físico.

A distância percorrida por uma seleção durante uma Copa do Mundo é um fator logístico que raramente ganha manchetes, mas que pode influenciar diretamente no desempenho físico e na preparação dos times. Em Mundiais disputados em países de grande extensão territorial, como Brasil, México, Estados Unidos e Rússia, os deslocamentos internos podem somar milhares de quilômetros entre partidas. O Lance! lista as maiores distâncias percorridas por uma seleção durante uma única Copa do Mundo.

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Historicamente, a FIFA não divulgava relatórios consolidados de quilometragem total percorrida por cada seleção ao longo de um Mundial. Somente a partir da Copa do Mundo FIFA de 2014 o monitoramento estatístico passou a ser mais detalhado, incluindo dados de GPS e relatórios de deslocamento. Isso torna difícil estabelecer um ranking absoluto envolvendo Copas mais antigas.

Além da geografia do país-sede, o sorteio da tabela influencia fortemente a quilometragem. Uma equipe que joga a fase de grupos em cidades muito distantes pode percorrer mais quilômetros do que outra que concentra partidas em uma mesma região. Também contam as viagens para oitavas, quartas, semifinais e final.

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Por outro lado, torneios realizados em países menores, como a Copa do Mundo FIFA de 2022, apresentaram deslocamentos mínimos. No Catar, praticamente todas as sedes estavam a poucas horas de carro entre si, reduzindo drasticamente a quilometragem acumulada.

Com base em dados disponíveis e estimativas históricas, algumas Copas se destacam por gerar grandes distâncias internas.

Maiores distâncias percorridas por uma seleção durante uma única Copa do Mundo

Copa do Mundo FIFA de 1986 – México

Estimativa para algumas seleções: entre 10.000 e 12.000 km ao longo do torneio.

Embora não existam dados oficiais consolidados da época, o tamanho do território mexicano e a dispersão das sedes indicam que várias equipes acumularam longos deslocamentos entre partidas.

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Copa do Mundo FIFA de 2014 – Brasil

Dados da fase de grupos indicam:

Espanha: aproximadamente 9.400 km

Croácia: aproximadamente 9.000 km

O Brasil 2014 é frequentemente citado como um dos torneios com maior deslocamento interno devido à distância entre cidades como Salvador, Brasília, Manaus, Porto Alegre e Recife.

Copa do Mundo FIFA de 2018 – Rússia

Egito: cerca de 8.500 km na fase de grupos (dados divulgados pela FIFA).

A Rússia, com vasto território, também gerou trajetos extensos para algumas seleções.

Copa do Mundo FIFA de 2022 – Catar

Distância total inferior a 2.000 km na maioria dos casos.

Foi o Mundial com menor deslocamento interno da história, devido ao tamanho reduzido do país e à concentração das sedes.

Recordes individuais de distância em campo

Embora o foco aqui seja deslocamento geográfico, há também registros de distância percorrida dentro de campo.

Maior distância em um único jogo: Marcelo Brozović – 16,7 km (Croácia x Japão, 2018).

Marcelo Brozović – 16,7 km (Croácia x Japão, 2018). Maior distância acumulada em uma Copa (3 jogos): Brozović, na Copa do Mundo FIFA de 2022, com 39,6 km em três partidas monitoradas.

Por que é difícil comparar com Mundiais passados?

Antes de 2014, não havia rastreamento padronizado por GPS divulgado pela FIFA.

Muitas informações são baseadas em estimativas de deslocamento aéreo entre cidades.

A logística variava muito conforme o sorteio e a progressão da equipe no torneio.

Tendência para 2026

A Copa do Mundo FIFA de 2026, sediada por Estados Unidos, México e Canadá, deve estabelecer novos recordes de deslocamento interno. Com três países e cidades espalhadas por milhares de quilômetros, algumas seleções poderão ultrapassar 15.000 km apenas na fase de grupos, dependendo da combinação de sedes.

Assim, embora não exista um ranking definitivo consolidado para todas as Copas, Brasil 2014 e México 1986 aparecem entre os torneios com maiores distâncias percorridas por seleções — um fator logístico que pode influenciar o desgaste físico e a preparação ao longo da competição.