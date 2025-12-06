Copa do Mundo terá jogos em 12 horários diferentes; entenda

A Fifa divulgou neste sábado (6) a tabela completa dos jogos do Mundial do próximo ano. E trouxe uma surpresa: por causa do fuso, os 104 jogos da Copa do Mundo irão acontecer em até 12 horários diferentes.

Simulador da Copa! Acesse e simule o caminho do Brasil rumo ao Hexa

A formação dos 12 grupos aconteceu em sorteio que a Fifa realizou na sexta-feira (5). Faltava, contudo, a definição dos horários e dos locais dos jogos. A entidade decidiu postergar esse anúncio a fim de adequar os confrontos aos fusos dos países envolvidos. Com 48 seleções dos cinco continentes disputando a Copa do Mundo, havia o risco de uma tabela pré-definida colocar muitos jogos em horários que diminuíssem o interesse do público em alguns países.

Divulgada neste sábado, a tabela completa prevê partidas iniciando entre 13h e 1h da manhã. Nesse intervalo, só não há nenhum jogo programado para às 15h, sempre considerando o horário de Brasília.

Com jogos na Costa Leste dos Estados Unidos, o Brasil fará os três primeiros jogos à noite. A Seleção estreia diante do Marrocos no sábado, 13 de junho, a partir das 19h, em Nova Jersey. Seis dias depois, no dia 19, a equipe de Carlo Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia, às 22h. E faz o último jogo da fase de grupos em 24 de junho, com a Escócia, em Miami. A partida também está marcada para às 19h.

A Argentina, por sua vez, fará os jogos da primeira fase na região central dos Estados Unidos, que tem três horas de diferença no fuso em relação a Buenos Aires ou Brasília. No último jogo da fase, a equipe do técnico Lionel Scaloni enfrenta a Jordânia em Dallas às 22h de sábado, 27 de junho; no Brasil, já será 1h da manhã de domingo, 28.

