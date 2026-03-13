2. Indonésia: População de 278 milhões, participou da Copa de 1938 como Índias Orientais Holandesas, mas nunca mais se classificou.

Copa do Mundo da FIFA é o ápice do futebol mundial e, historicamente, reúne na fase final as seleções mais competitivas de cada continente. No entanto, muitas nações com grandes populações ainda não alcançaram essa conquista. Seja por infraestrutura esportiva, rivalidade com outros esportes ou histórico competitivo, alguns países gigantes demograficamente seguem ausentes do torneio. O Lance! lista os países populosos que nunca jogaram uma Copa.

Segundo estimativas populacionais de 2025, pelo menos cinco países figuram como as maiores nações do planeta que nunca se classificaram para uma Copa do Mundo da FIFA. Esse rol não considera países que chegaram à fase final apenas uma vez (como a China em 2002) ou seleções que já participaram regularmente (como Nigéria e Egito).

Esses países representam grandes mercados, tradições culturais diversas e populações que superam algumas das seleções mais tradicionais do futebol. A ausência de uma campanha bem-sucedida na Copa devido à competitividade continental ou à organização interna ilustra os desafios de transpor a barreira das eliminatórias, mesmo em regiões com grande número de torcedores.

A seguir, o ranking dos cinco maiores países — em termos de população — que ainda não disputaram a Copa do Mundo, com informações sobre suas trajetórias no futebol e fatores que influenciaram essa ausência.

Países populosos que nunca jogaram uma Copa

1º – Índia - país mais populoso do mundo nunca chegou na Copa

População (aprox. 2025): 1,46 bilhão

Ranking FIFA (aprox.): ~125º

A Índia é de longe o país mais populoso do mundo que nunca se classificou para uma Copa do Mundo da FIFA. A seleção indiana tem um histórico peculiar: participou originalmente das eliminatórias em meados do século XX, mas desistiu da disputa em 1950 por razões financeiras e logísticas, em um torneio que acabou sendo sediado no Brasil. Ao longo das décadas seguintes, o futebol local foi ofuscado pelo críquete, e o país nunca conseguiu converter sua enorme base populacional em sucesso nas eliminatórias.

continua após a publicidade

2º – Indonésia

População (aprox. 2025): 278 milhões

Ranking FIFA (aprox.): ~140º

A Indonésia tem um caso curioso no registro da Copa: sua predecessora colonial, as Índias Orientais Holandesas, participou da primeira edição da história, em 1938, na França, sendo eliminada logo na estreia. Contudo, a Indonésia moderna nunca voltou a se classificar para uma fase final desde a independência. Apesar de torcidas apaixonadas e de uma liga nacional em desenvolvimento, a equipe enfrenta dificuldades nas eliminatórias asiáticas, que incluem potências como Japão, Coreia do Sul e Austrália.

3º – Paquistão

População (aprox. 2025): 255 milhões

Ranking FIFA (aprox.): ~195º

A Paquistão é outro gigante demográfico que ainda não alcançou sua primeira Copa do Mundo. O futebol no país é tradicionalmente ofuscado por outros esportes — notadamente o críquete, que domina o cenário esportivo local. A seleção absoluta participa de competições continentais, mas não conseguiu avançar nas eliminatórias asiáticas, onde enfrenta desafios estruturais e competitivos.

4º – Bangladesh - país populoso, que ama futebol, mas nunca jogou uma Copa

População (aprox. 2025): 175 milhões

Ranking FIFA (aprox.): ~183º

A Bangladesh é outro grande país que ainda não se classificou para a Copa. O futebol é popular no país, com apaixonada base de torcedores, mas a infraestrutura técnica e organizacional ainda evolui. A seleção começou a disputar eliminatórias apenas na década de 1970 e, apesar de alguns bons resultados regionais, não avançou às fases finais mundiais.

5º – Etiópia

População (aprox. 2025): 135 milhões

Ranking FIFA (aprox.): ~140º

A Etiópia já foi uma das seleções mais tradicionais da África nas décadas de 1950 e 1960 — inclusive como campeã continental na primeira edição da Copa Africana de Nações (AFCON) em 1962. Chegou perto de uma classificação para a Copa de 2014, caindo nos play-offs africanos, mas nunca disputou uma fase final de Copa do Mundo.