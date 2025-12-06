A Seleção Brasileira terá seus três jogos à noite na primeira fase da Copa do Mundo do ano que vem. E em três cidades diferentes: Nova Jersey, Filadélfia e Miami. A tabela completa com os horários e os locais das partidas foi divulgada neste sábado (6), um dia após a Fifa realizar o sorteio dos grupos.

➡️Simulador da Copa! Acesse e simule o caminho do Brasil rumo ao Hexa

13/6 - Brasil x Marrocos (Nova Jersey, 19h)

19/6 - Brasil x Haiti (Filadélfia, 22h)

24/6 - Escócia x Brasil (Miami, 19h)



*horário de Brasília

O Brasil estreia diante do Marrocos no sábado, 13 de junho, a partir das 19h (de Brasília). O jogo será no MetLife Stadium, em Nova Jersey, mesmo palco da final da Copa. Seis dias depois, no dia 19, a Seleção de Carlo Ancelotti encara o Haiti na Filadélfia, às 22h (de Brasília). O último jogo da fase de grupos acontece em 24 de junho, com a Escócia, em Miami. A partida também está marcada para às 19h (de Brasília).

Desde o sorteio dos grupos da Copa do Mundo, na sexta-feira (5), o Brasil já sabia que ficaria na Costa Leste dos Estados Unidos — algo que frustrou o desejo de Ancelotti, que preferia ficar do outro lado do mapa por causa do clima. Faltava, contudo, a definição das cidades e dos estádios.

E a definição deste sábado gerou nova frustração. O Brasil esperava ter pelo menos dois jogos na mesma cidade, mas precisará viajar para cada um dos confrontos das primeira fase.

A Fifa decidiu postergar o anúncio a fim de adequar os confrontos aos fusos horários dos países envolvidos nas partidas. Com 48 seleções dos cinco continentes disputando a Copa do Mundo, havia o risco de uma tabela pré-definida colocar muitos jogos em horários que diminuíssem o interesse do público em alguns países.

Caminhos do Brasil até a final da Copa

Com 48 seleções pela primeira vez na história, a Copa do Mundo de 2026 tem desenhado diferentes cenários para o Brasil após a primeira fase. A seguir, o Lance! traça os caminhos para o caso da Seleção se classificar em 1º ou em 2º no Grupo C.

Adversários se a Seleção avançar como 1ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 2º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo E contra 2º do I

Quartas de final: Vencedor entre 1º do A contra um melhor terceiro; ou 1º do L contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos J, B ou K; 2º do H, D ou G; ou dois melhores terceiros

Se a Seleção avançar como 2ª do grupo

Mata-mata (fase de 32 avos): 1º colocado do grupo F

Oitavas de final: Vencedor do 2ª do grupo A contra 2º do B

Quartas de final: Vencedor entre 1º do E contra um melhor terceiro; ou 1º do I contra outro melhor terceiro

Semifinal: 1º dos grupos H, D ou G; 2º do K, L ou J ou dois melhores terceiros

E se o Brasil ficar em 3º no Grupo C da Copa do Mundo?

Na hipótese de tropeçar na primeira fase e ficar apenas com uma das terceiras vagas, a Seleção Brasileira enfrentará o campeão do Grupo A no primeiro mata-mata e poderá cruzar com a melhor equipe do Grupo E nas oitavas.