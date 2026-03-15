Goleiros que foram capitães de seleções campeãs do mundo
Quatro goleiros levantaram a Copa do Mundo como capitães de suas seleções.
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Ao longo da história da Copa do Mundo, poucos goleiros tiveram a honra de levantar o troféu como capitães de suas seleções. A posição de goleiro já carrega naturalmente uma grande responsabilidade dentro de campo, mas assumir também a liderança do time campeão mundial é um feito ainda mais raro. O Lance! relembra os goleiros que foram capitães de seleções campeãs do mundo.
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Quando o capitão é um goleiro, porém, a responsabilidade assume uma dimensão ainda maior. Além de ser o último defensor da equipe, o goleiro precisa comandar o posicionamento defensivo, manter concentração máxima durante todo o jogo e exercer liderança mesmo estando distante da maior parte das jogadas ofensivas.
Por isso, é relativamente raro que goleiros acumulem também a função de capitão em seleções nacionais, especialmente em torneios de grande pressão como a Copa do Mundo. Ainda mais raro é que essa combinação termine com o título mundial.
Ao longo de quase um século de história do torneio, apenas quatro goleiros conseguiram levantar a Copa do Mundo como capitães de suas seleções. Em diferentes épocas do futebol, esses jogadores reuniram liderança, experiência e desempenho decisivo para conduzir suas equipes ao título.
De Gianpiero Combi, que liderou a Itália campeã em 1934, até Hugo Lloris, capitão da França no Mundial de 2018, esses goleiros ocupam um lugar especial na história do futebol mundial.
Goleiros que foram capitães de seleções campeãs do mundo
Gianpiero Combi – Itália (1934)
Gianpiero Combi foi o primeiro goleiro da história a conquistar uma Copa do Mundo como capitão.
O jogador liderou a seleção italiana na Copa do Mundo de 1934, disputada na própria Itália. Naquela edição do torneio, a squadra azzurra conquistou seu primeiro título mundial.
Combi já era um goleiro experiente e respeitado no futebol italiano. Sua liderança dentro de campo foi um dos fatores que ajudaram a consolidar a equipe campeã.
Além da importância histórica no Mundial, Combi também é lembrado como um dos grandes goleiros do futebol italiano na primeira metade do século XX.
Dino Zoff – Itália (1982)
Dino Zoff protagonizou um dos feitos mais impressionantes da história das Copas.
Capitão da seleção italiana campeã da Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha, Zoff levantou o troféu aos 40 anos de idade, tornando-se o capitão mais velho a conquistar o torneio.
Durante a campanha italiana, o goleiro foi um dos pilares da equipe. Sua experiência e segurança no gol foram fundamentais para a conquista.
Zoff também se destacou por sua longevidade no futebol de alto nível e por sua liderança dentro da seleção italiana.
Iker Casillas – Espanha (2010)
Iker Casillas foi o capitão da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.
Naquela campanha histórica, a Espanha conquistou seu primeiro título mundial. Casillas teve atuações decisivas durante o torneio, incluindo defesas importantes nas fases finais.
Na decisão contra a Holanda, o goleiro realizou uma defesa fundamental em chute de Arjen Robben, lance que ajudou a manter o empate até o gol de Andrés Iniesta na prorrogação.
Ao final da competição, Casillas também recebeu o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo, conhecido como Golden Glove.
Hugo Lloris – França (2018)
Hugo Lloris foi o capitão da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.
Como líder da equipe, o goleiro teve papel importante durante toda a campanha da França no torneio.
Na final contra a Croácia, os franceses venceram por 4 a 2, garantindo o segundo título mundial da história da seleção.
Com essa conquista, Lloris se tornou o quarto goleiro da história a levantar a Copa do Mundo como capitão.
Lista de goleiros-capitães campeões do mundo
Ao longo da história da Copa do Mundo, apenas quatro goleiros conquistaram o título mundial como capitães de suas seleções:
- Gianpiero Combi — Itália, 1934
- Dino Zoff — Itália, 1982
- Iker Casillas — Espanha, 2010
- Hugo Lloris — França, 2018
Esses jogadores ocupam um lugar especial na história do futebol mundial, reunindo liderança, regularidade e protagonismo em algumas das campanhas mais marcantes da Copa do Mundo.
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