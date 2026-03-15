Dino Zoff se tornou o capitão mais velho a vencer, aos 40 anos, na Copa de 1982.

Gianpiero Combi foi o primeiro a levantar o troféu, liderando a Itália em 1934.

Apenas quatro goleiros foram capitães de seleções campeãs da Copa do Mundo.

Ao longo da história da Copa do Mundo, poucos goleiros tiveram a honra de levantar o troféu como capitães de suas seleções. A posição de goleiro já carrega naturalmente uma grande responsabilidade dentro de campo, mas assumir também a liderança do time campeão mundial é um feito ainda mais raro. O Lance! relembra os goleiros que foram capitães de seleções campeãs do mundo.

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Quando o capitão é um goleiro, porém, a responsabilidade assume uma dimensão ainda maior. Além de ser o último defensor da equipe, o goleiro precisa comandar o posicionamento defensivo, manter concentração máxima durante todo o jogo e exercer liderança mesmo estando distante da maior parte das jogadas ofensivas.

Por isso, é relativamente raro que goleiros acumulem também a função de capitão em seleções nacionais, especialmente em torneios de grande pressão como a Copa do Mundo. Ainda mais raro é que essa combinação termine com o título mundial.

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Ao longo de quase um século de história do torneio, apenas quatro goleiros conseguiram levantar a Copa do Mundo como capitães de suas seleções. Em diferentes épocas do futebol, esses jogadores reuniram liderança, experiência e desempenho decisivo para conduzir suas equipes ao título.

De Gianpiero Combi, que liderou a Itália campeã em 1934, até Hugo Lloris, capitão da França no Mundial de 2018, esses goleiros ocupam um lugar especial na história do futebol mundial.

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Goleiros que foram capitães de seleções campeãs do mundo

Gianpiero Combi – Itália (1934)

Gianpiero Combi foi o primeiro goleiro da história a conquistar uma Copa do Mundo como capitão.

O jogador liderou a seleção italiana na Copa do Mundo de 1934, disputada na própria Itália. Naquela edição do torneio, a squadra azzurra conquistou seu primeiro título mundial.

Combi já era um goleiro experiente e respeitado no futebol italiano. Sua liderança dentro de campo foi um dos fatores que ajudaram a consolidar a equipe campeã.

Além da importância histórica no Mundial, Combi também é lembrado como um dos grandes goleiros do futebol italiano na primeira metade do século XX.

Dino Zoff – Itália (1982)

Dino Zoff protagonizou um dos feitos mais impressionantes da história das Copas.

Capitão da seleção italiana campeã da Copa do Mundo de 1982, disputada na Espanha, Zoff levantou o troféu aos 40 anos de idade, tornando-se o capitão mais velho a conquistar o torneio.

Durante a campanha italiana, o goleiro foi um dos pilares da equipe. Sua experiência e segurança no gol foram fundamentais para a conquista.

Zoff também se destacou por sua longevidade no futebol de alto nível e por sua liderança dentro da seleção italiana.

Iker Casillas – Espanha (2010)

Iker Casillas foi o capitão da seleção espanhola campeã da Copa do Mundo de 2010, disputada na África do Sul.

Naquela campanha histórica, a Espanha conquistou seu primeiro título mundial. Casillas teve atuações decisivas durante o torneio, incluindo defesas importantes nas fases finais.

Na decisão contra a Holanda, o goleiro realizou uma defesa fundamental em chute de Arjen Robben, lance que ajudou a manter o empate até o gol de Andrés Iniesta na prorrogação.

Ao final da competição, Casillas também recebeu o prêmio de melhor goleiro da Copa do Mundo, conhecido como Golden Glove.

Hugo Lloris – França (2018)

Hugo Lloris foi o capitão da seleção francesa campeã da Copa do Mundo de 2018, disputada na Rússia.

Como líder da equipe, o goleiro teve papel importante durante toda a campanha da França no torneio.

Na final contra a Croácia, os franceses venceram por 4 a 2, garantindo o segundo título mundial da história da seleção.

Com essa conquista, Lloris se tornou o quarto goleiro da história a levantar a Copa do Mundo como capitão.

Lista de goleiros-capitães campeões do mundo

Ao longo da história da Copa do Mundo, apenas quatro goleiros conquistaram o título mundial como capitães de suas seleções:

Gianpiero Combi — Itália, 1934

Dino Zoff — Itália, 1982

Iker Casillas — Espanha, 2010

Hugo Lloris — França, 2018

Esses jogadores ocupam um lugar especial na história do futebol mundial, reunindo liderança, regularidade e protagonismo em algumas das campanhas mais marcantes da Copa do Mundo.