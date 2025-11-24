Faltam 199 dias para a Copa: contagem regressiva tem Maracanazo como destaque

Nesta segunda-feira, a contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026 — que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá — chega a um novo marco: faltam 199 dias para o início do maior torneio de seleções do planeta. Dentro da série especial do Lance!, que diariamente traz histórias e curiosidades que ajudam a reconstruir a trajetória do Mundial, o tema de hoje resgata um dos episódios mais emblemáticos da história das Copas e do futebol brasileiro: o maior público já registrado no Maracanã, justamente em uma final de Copa do Mundo.

A decisão de 1950, entre Brasil e Uruguai, ficou eternizada como o Maracanazo. Realizada em 16 de julho daquele ano, a partida marcou não apenas a primeira final de Copa disputada em solo brasileiro, mas também um recorde que permanece até hoje. Estima-se que mais de 199 mil torcedores estiveram no Estádio do Maracanã para acompanhar o jogo decisivo — número que coloca o evento entre os maiores públicos já registrados em uma partida de futebol em todo o mundo.

O Brasil chegou à final com uma campanha dominante e precisava apenas de um empate, já que o formato do torneio naquele ano previa um quadrangular final, sem decisão direta por mata-mata. O time comandado por Flávio Costa tinha encantado o país com goleadas sobre Suécia e Espanha, alimentando a confiança da torcida. Zizinho, Ademir Menezes, Friaça e Bauer eram alguns dos destaques da equipe que parecia destinada ao título.

Dentro de campo, o Maracanã viveu uma tarde que se tornaria histórica — e dolorosa. O Brasil abriu o placar com Friaça, logo no início do segundo tempo, fazendo explodir o estádio. Mas o Uruguai empatou com Schiaffino e, aos 34 da etapa final, virou o jogo com o gol eterno de Alcides Ghiggia, silenciando quase 200 mil pessoas e dando início à marca mais traumática do futebol brasileiro. O 2 a 1 garantiu ao Uruguai seu segundo título mundial e transformou o Maracanazo em símbolo máximo de frustração esportiva.

Hoje, a 199 dias do próximo Mundial, revisitar essa história é também lembrar como o futebol se constrói de triunfos e tragédias, de alegrias e cicatrizes que acompanham gerações. A série de contagem regressiva do Lance! segue diariamente destacando episódios que ajudam a explicar por que a Copa do Mundo é um evento que transcende o esporte e marca de forma profunda a cultura do futebol. Amanhã, um novo capítulo dessa jornada rumo a 2026.

