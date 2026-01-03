Disputada na Itália, a Copa do Mundo de 1990 teve alguns personagens importantes, mas um nome ficou diretamente associado àquele Mundial: Roger Milla. Então com 38 anos — à época, uma idade pra lá de avançada para um jogador disputar uma Copa —, o atacante camaronês marcou quatro gols e foi fundamental na campanha que levou a seleção africana às quartas de final, melhor resultado da história.

Faltando 159 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! faz a contagem regressiva relembrando a história de Roger Milla, figura carismática e que deixou seu nome marcado para sempre no futebol.

Oito anos antes do Mundial de 1990, Milla já havia sido o grande responsável por classificar Camarões para a primeira Copa do Mundo de sua história, na Espanha, em 1982. À época, ele marcara oito gols nas Eliminatórias africanas.

Mas foi na Copa da Itália que ele encantou o mundo, pelo futebol e pela irreverência. Roger Milla já havia se aposentado da seleção de Camarões, mas decidiu voltar para disputar aquele Mundial. (E ele ainda jogaria mais um, em 1994, quando tinha 42 anos!)

Milla marcou quatro gols na edição de 1990, e ficou eternizado por ter comemorado o primeiro deles, na vitória de Camarões por 2 a 1 sobre a Romênia, com uma dancinha junto à bandeirinha de escanteio.

— A dança foi algo improvisado, porque não pensei antes de fazer. Fiquei tão feliz porque eu não sabia se estaria nessa partida, que entraria nesse estádio, e acabei marcando um gol. A dança foi para agradecer todos aqueles que acreditaram na minha estrela, a minha chegada na seleção, a todos que acreditaram no meu talento — contaria Milla anos mais tarde, à TV Globo.

Com os quatro gols marcados na Copa do Mundo de 1990, e outro no Mundial de 1994 — quando tinha 42 anos e bateu o próprio recorde de jogador mais velho a marcar em Copas —, Roger Milla encerrou sua trajetória na seleção de Camarões com cinco gols em Mundias. Ele se aposentou dos gramados em 1997, aos 45 anos, depois de atuar por 27 no futebol profissional.

Roger Milla comemora seu gol por Camarões na Copa do Mundo de 1994 (Divulgação/Fifa)

