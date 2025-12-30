Brasileirão, Libertadores, Copa do Mundo… IA aponta campeões de 2026

Análises feitas pela inteligência artificial Chat GPT, a partir de dados históricos, elencos e desempenho recente, projetam os possíveis campeões do Brasileirão, da Libertadores e da Copa do Mundo em 2026. O levantamento cruza estatísticas e probabilidades para indicar favoritos e cenários mais prováveis nas principais competições do calendário.

continua após a publicidade

Com base em cenário atual, força de elenco, estrutura e tendência competitiva, estas foram as previsões para 2026:

Brasileirão e Libertadores 2026 - previsões do Chat

O Palmeiras aparece novamente como principal candidato ao título do Campeonato Brasileiro. A manutenção de um modelo consolidado, elenco competitivo e estabilidade técnica colocam o clube à frente dos concorrentes. Flamengo e Atlético-MG surgem como ameaças diretas, mas com maior dependência de ajustes ao longo da temporada.

➡️ Jornalistas do Lance! elegem seleção favorita ao título da Copa do Mundo 2026

Na Libertadores, o favoritismo recai sobre o Flamengo, que historicamente cresce em torneios mata-mata e costuma montar elencos voltados para competições continentais. River Plate e Palmeiras aparecem logo atrás, enquanto um argentino ou brasileiro fora do eixo principal pode surgir como surpresa.

continua após a publicidade

Copa do Mundo

A França desponta como principal candidata ao título, combinando geração talentosa, profundidade de elenco e maturidade competitiva. Brasil e Inglaterra entram no Mundial como fortes postulantes, com a Seleção Brasileira dependendo diretamente da consolidação de um trabalho técnico consistente até o torneio.

Flamengo faturou Brasileirão e Libertadores em 2025

Em 2025, o Flamengo viveu um ano histórico no futebol brasileiro e sul-americano, conquistando tanto o Brasileirão quanto a Copa Libertadores. No dia 29 de novembro, os rubro-negros derrotaram o Palmeiras por 1 a 0 na final da Libertadores, em Lima, no Peru, com gol de Danilo, garantindo o tetracampeonato da competição continental.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Poucos dias depois da conquista da Libertadores, em 3 de dezembro, o time selou o título do Brasileirão com uma vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, no Maracanã, somando 79 pontos e superando rivais como Palmeiras e Cruzeiro.

Sob o comando de Filipe Luís, o Mengão demonstrou domínio absoluto, celebrando uma dupla coroa que entra para a história do clube.