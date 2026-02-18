Neymar, Rayan, Bruno Henrique e outros jogadores prestam apoio a Coutinho

Em suas redes sociais, onde anunciou sua saída, Phillipe Coutinho apontou a necessidade de priorizar sua saúde mental como um dos principais motivos da sua rescisão. O jogador explicou que, em determinado momento, ao se dirigir ao vestiário, percebeu que seu ciclo no clube havia se encerrado.

continua após a publicidade

Em sua publicação, Coutinho recebeu diversas mensagens de apoio. Amigos da profissão, ex-jogadores e atletas do atual elenco do Vasco demonstraram solidariedade com o meia.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Jogadores prestam apoio a Coutinho

Neymar: "Cabeça boa meu irmão, estou contigo sempre❤️😢"

Bruno Henrique: 'Força Couto, que Deus abençoe"

Lucas Moura: "DEUS é contigo meu irmão. Ele sabe de tudo. Cabeça boa! Tamo junto"

Rayan: 'Cabeça erguida meu irmão, você é o cara!"

Pablo Vegetti: "O coração manda irmão, ninguém além de você sabe o que você realmente precisa neste momento, e quem realmente te conhece sabe o tipo de ser humano que você é, grande como poucos, mas acima de tudo, humilde como nenhum. Você merece ser feliz fazendo o que decida fazer. Obrigado por sua amizade e por compartilhar sua família. Te amo irmao e Tmj até ao fim."

continua após a publicidade

Philippe Coutinho pede rescisão de contrato e surpreende diretoria do Vasco (Foto: Maga Jr/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Felipe Bastos: "Cabeça boa irmão Deus é com você e estamos juntos sempre!"

Carlos Alberto: "Você é um muleque maravilhoso, Deus é contigo respira e vai fazer o que o seu coração precisa agora. Tamo junto filho!"

Gabriel Pec: "Você é craque. Deus te abençoe sempre"

Andrey Santos: "Craque e ídolo, que Deus te abençoe sempre!"

Geovani (Ex-jogador do Vasco): "Se cuida! Deus te abençoe sempre! Abraços"

Nenê: "Deus te abençoe mano!"

Lucas Piton: "Irmãozão, você é referência não só pra mim, mas pra muita gente! Obrigado por tudo ídolo, Deus esteja com você sempre, te amo irmão."

Matheus França: ''Você é craque demais e ídolo, que Deus possa te abençoar grandemente!"

Hugo Moura: "Obrigado por tudo meu irmão!! Sentiremos muito sua falta"

Lucas Freitas: "Obrigado por tudo Coutinho! Sentiremos muita saudade meu irmão"

➡️ Vasco faz jogo duro e dificulta investida do Grêmio por Paulo Henrique

Vasco pego de surpresa

O Vasco deve oficializar em breve a recisão contratual de Philippe Coutinho. O clube de São Januário foi supreendido pela decisão do jogador de 33 anos. Coutinho tinha contrato até o meio de 2025, mas a diretoria cruz-maltina já trabalhava para renovar o vínculo com ele por mais uma temporada.

continua após a publicidade

A despedida de Philippe Coutinho do Vasco não é apenas o fim de um ciclo: sua mensagem pública também confirma uma análise feita por Tite, então técnico da Seleção Brasileira, em 2020. Na época, Tite comentou sobre a necessidade de cuidado especial com o meia, apontando seu perfil emocional mais sensível — característica que fica mais evidente após mensagem de despedida do jogador.

Em 2020, quando comandava a Seleção, Tite comentou sobre o perfil de Coutinho, então no FC Bayern Munique:

- Coutinho precisa de carinho, de conversa, precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil. Não temos que ser paternalistas, temos que entender a forma de tirar o melhor de cada jogador. Os atletas são diferentes e não podemos tratá-los da mesma forma.