Fifa destaca 'dilema' da França na Copa do Mundo
Seleção francesa alcançou a final nas Copas de 2018 e 2022
A Fifa destacou em seu site oficial o "dilema" enfrentando pela França para a Copa do Mundo: o técnico Didier Deschamps terá mais opções do que vagas para convocar o ataque dos "Bleus". A entidade sinalizou que muitos jogadores franceses vivem boa fase na temporada e listou pelo menos 14 concorrentes ao setor ofensivo.
Números em 25/26 dos jogadores citados na matéria:
Kylian Mbappé (Real Madrid): 43 gols e oito assistências em 36 jogos
Ousmane Dembélé (PSG): 11 gols e sete assistências em 26 jogos
Désiré Doué (PSG): oito gols e duas assistências em 24 jogos
Michael Olise (Bayern): 15 gols e 21 assistências em 39 jogos
Rayan Cherki (Manchester City): nove gols e nove assistências em 35 jogos
Bradley Barcola (PSG): oito gols e seis assistências em 36 jogos
Hugo Ekitiké (Liverpool): 16 gols e cinco assistências em 41 jogos
Marcus Thuram (Inter): 12 gols e cinco assistências em 30 jogos
Christopher Nkunku (Milan): sete gols e duas assistências em 25 jogos
Randal Kolo Muani (Tottenham): três gols e três assistências em 27 jogos
Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): 12 gols e duas assistências em 27 jogos
Kingsley Coman (Al-Nassr): oito gols e nove assistências em 29 jogos
Florian Thauvin (Lens): sete gols e quatro assistências em 26 jogos
Maghnes Akliouche (Monaco): cinco gols e sete assistências em 37 jogos
França mantém nível para próxima Copa do Mundo?
A seleção francesa emendou duas finais consecutivas de Copa do Mundo: foi campeã em 2018 e vice em 2022. Conforme destacado pela Fifa, nada indica que a equipe terá nível pior na edição deste ano. Relembre abaixo os atacantes convocados por Deschamps nos torneios anteriores.
Atacantes da França em 2018:
Ousmane Dembélé (Barcelona)
Nabil Fékir (Lyon)
Olivier Giroud (Chelsea)
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Thomas Lemar (Monaco)
Kylian Mbappé (PSG)
Florian Thauvin (Olympique de Marseille)
Atacantes da França em 2022:
Kingsley Coman (Bayern de Munique)
Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)
Kylian Mbappé (PSG)
Olivier Giroud (Milan)
Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)
Ousmane Dembélé (Barcelona)
Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)
