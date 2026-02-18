Fifa destaca 'dilema' da França na Copa do Mundo

A Fifa destacou em seu site oficial o "dilema" enfrentando pela França para a Copa do Mundo: o técnico Didier Deschamps terá mais opções do que vagas para convocar o ataque dos "Bleus". A entidade sinalizou que muitos jogadores franceses vivem boa fase na temporada e listou pelo menos 14 concorrentes ao setor ofensivo.

Números em 25/26 dos jogadores citados na matéria:

Kylian Mbappé (Real Madrid): 43 gols e oito assistências em 36 jogos

Ousmane Dembélé (PSG): 11 gols e sete assistências em 26 jogos

Désiré Doué (PSG): oito gols e duas assistências em 24 jogos

Michael Olise (Bayern): 15 gols e 21 assistências em 39 jogos

Rayan Cherki (Manchester City): nove gols e nove assistências em 35 jogos

Bradley Barcola (PSG): oito gols e seis assistências em 36 jogos

Hugo Ekitiké (Liverpool): 16 gols e cinco assistências em 41 jogos

Marcus Thuram (Inter): 12 gols e cinco assistências em 30 jogos

Christopher Nkunku (Milan): sete gols e duas assistências em 25 jogos

Randal Kolo Muani (Tottenham): três gols e três assistências em 27 jogos

Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace): 12 gols e duas assistências em 27 jogos

Kingsley Coman (Al-Nassr): oito gols e nove assistências em 29 jogos

Florian Thauvin (Lens): sete gols e quatro assistências em 26 jogos

Maghnes Akliouche (Monaco): cinco gols e sete assistências em 37 jogos

Michael Olise anota gol em vitória da França nas Eliminatórias (Foto: Franck Fife / AFP)

França mantém nível para próxima Copa do Mundo?

A seleção francesa emendou duas finais consecutivas de Copa do Mundo: foi campeã em 2018 e vice em 2022. Conforme destacado pela Fifa, nada indica que a equipe terá nível pior na edição deste ano. Relembre abaixo os atacantes convocados por Deschamps nos torneios anteriores.

Atacantes da França em 2018:

Ousmane Dembélé (Barcelona)

Nabil Fékir (Lyon)

Olivier Giroud (Chelsea)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Thomas Lemar (Monaco)

Kylian Mbappé (PSG)

Florian Thauvin (Olympique de Marseille)

Atacantes da França em 2022:

Kingsley Coman (Bayern de Munique)

Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach)

Kylian Mbappé (PSG)

Olivier Giroud (Milan)

Antoine Griezmann (Atlético de Madrid)

Ousmane Dembélé (Barcelona)

Randal Kolo Muani (Eintracht Frankfurt)

