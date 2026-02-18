Saída de Coutinho do Vasco reforça fala de ex-treinador da Seleção: 'Precisa de carinho'

A despedida de Philippe Coutinho do Vasco não é apenas o fim de um ciclo: sua mensagem pública também confirma uma análise feita por Tite, então técnico da Seleção Brasileira, em 2020. Na época, Tite comentou sobre a necessidade de cuidado especial com o meia, apontando seu perfil emocional mais sensível — característica que fica mais evidente após mensagem de despedida do jogador.

O alerta de Tite em 2020

Em 2020, quando comandava a Seleção, Tite comentou sobre o perfil de Coutinho, então no FC Bayern Munique:

- Coutinho precisa de carinho, de conversa, precisa ser mimado. Sua personalidade é um pouco frágil. Não temos que ser paternalistas, temos que entender a forma de tirar o melhor de cada jogador. Os atletas são diferentes e não podemos tratá-los da mesma forma.

Tite em treino da Seleção Brasileira (Foto: Nelson Almeida/AFP)

Mensagem de despedida e desgaste mental

Capitão e camisa 10 do Vasco, Coutinho comunicou sua saída do Gigante da Colina através das redes sociais, revelando cansaço mental e priorização da saúde emocional. Após ser vaiado nos dois últimos jogos , o atleta deixou o campo no intervalo da partida contra o Volta Redonda e não retornou ao banco de reservas para acompanhar a classificação nos pênaltis.

Em seu desabafo, Coutinho escreveu:

- Naquele momento, na ida para o vestiário, eu senti e percebi que meu ciclo no clube tinha acabado, e eu não voltei para priorizar minha saúde mental. A verdade é que estou muito cansado mentalmente. Sempre fui muito reservado, então falar isso aqui não é fácil, mas eu preciso ser honesto.

O texto deixa claro que a decisão não está relacionada apenas à pressão da torcida, mas a um desgaste emocional acumulado.

Publicação de Coutinho em suas redes sociais sobre a situação no Vasco (Foto: Reprodução)

Vasco pego de surpresa

O Vasco deve oficializar em breve a recisão contratual de Philippe Coutinho. O clube de São Januário foi supreendido pela decisão do jogador de 33 anos. Coutinho tinha contrato até o meio de 2025, mas a diretoria cruz-maltina já trabalhava para renovar o vínculo com ele por mais uma temporada.

