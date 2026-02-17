Dupla brasileira busca vaga histórica na final do bobsled

A experiente dupla de bobsled, formada por Edson Bindilatti e Luís Bacca, representou o Brasil na tarde desta segunda-feira (17) de Carnaval. O baiano e o são-carlense anotaram seu melhor tempo nestas Olimpíadas de Inverno na terceira descida: 56s22, terminando na 24ª posição.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Mas calma... os brasileiros ainda podem se classificar para a fase final na quarta descida, que acontece a partir das 17h (de Brasília). A dupla que ocupa a 20ª posição é formada por M. Kranz e D. Tschofen, de Liechtenstein, com o tempo de 56s09.

Top-3

1 . G. Fleischhauer, J. Lochner - 2:44.79 2 . A. Schüller, F. Friedrich - 2:45.71 3 . A. Ammour, A. Schaller - 2:46.17

Descida 1 e 2 do do Bobsled 2-man com a dupla brasileira Edson Bindilatti eLuis Bacca nos Jogos Olímpicos de Inverno Milao-Cortina 2026 Foto: Gabriel Heusi/COB

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

🛷 O que é o Bobsled?

Conhecido como a "Fórmula-1 do gelo", o bobsled é disputado em trenós que descem pistas repletas de curvas técnicas e trechos de alta velocidade, podendo ultrapassar os 140 km/h. As competições são realizadas em formato de contrarrelógio: vence quem somar o menor tempo total ao fim das descidas.

continua após a publicidade

Atualmente, o programa olímpico contempla três formatos:

2 pessoas (dois atletas)

4 pessoas (quatro atletas)

Monobob (um atleta; modalidade feminina recentemente incluída nos Jogos)

Cada equipe realiza, normalmente, quatro descidas, e o resultado final é definido pela soma de todas as tentativas — o que exige regularidade e precisão do início ao fim.