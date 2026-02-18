Clube de 99 anos faz estreia em competições nacionais na Copa do Brasil

O Primavera estreia nesta quarta-feira (18) em competições nacionais ao enfrentar o Araguaína, às 19h30 (de Brasília), no Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida marca também a primeira viagem de avião da história do clube, fundado há 99 anos. A delegação embarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Brasília, na última segunda-feira (16).

A participação no torneio nacional ocorre após a equipe disputar, pela primeira vez, a Série A1 do Campeonato Paulista nesta temporada. O Primavera terminou a fase inicial na 12ª colocação e assegurou permanência na elite estadual. A campanha garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, outro feito inédito para o clube de Indaiatuba.

A fase atual sucede a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), concluída em 2022. Em 2026, o Estádio Ítalo Mário Limongi passou por reformas para atender exigências da Federação Paulista de Futebol, com ampliação da capacidade para 10 mil torcedores, instalação de novo sistema de iluminação e substituição do gramado pelo modelo Tahoma 31.

Durante o Campeonato Paulista, o clube realizou ações de conscientização ambiental em jogos como mandante. Em parceria com a patrocinadora Klivex, foram distribuídos cerca de 4 mil kits por partida com sacos para recolhimento de resíduos nas arquibancadas. O material coletado foi destinado a lixeiras e containers instalados no estádio, com apoio da Prefeitura de Indaiatuba, e parte dos recicláveis encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A proposta fez referência ao conceito de "jogo limpo" e teve como inspiração a prática de torcedores japoneses em competições internacionais.

O time é comandado por Rafael Marques, ex-jogador com passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. O elenco conta com o lateral Kevin, com histórico em Botafogo, Avaí, Ponte Preta e Guarani; o volante Yuri Lima, ex-Santos e Fluminense; e o atacante Paulo Baya, que integrou o grupo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes.

Primavera estreia na Copa do Brasil diante do Araguaína-TO (Foto: Tainá Araújo / Primavera SAF)

