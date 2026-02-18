menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Nacional

Clube de 99 anos faz estreia em competições nacionais na Copa do Brasil

Partida marca também primeira viagem de avião do Primavera

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 18/02/2026
18:05
Primavera Copa do Brasil
imagem cameraPrimavera estreia na Copa do Brasil diante do Araguaína-TO (Foto: Tainá Araújo / Primavera SAF)
O Primavera estreia nesta quarta-feira (18) em competições nacionais ao enfrentar o Araguaína, às 19h30 (de Brasília), no Tocantins, pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida marca também a primeira viagem de avião da história do clube, fundado há 99 anos. A delegação embarcou no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, com destino a Brasília, na última segunda-feira (16).

A participação no torneio nacional ocorre após a equipe disputar, pela primeira vez, a Série A1 do Campeonato Paulista nesta temporada. O Primavera terminou a fase inicial na 12ª colocação e assegurou permanência na elite estadual. A campanha garantiu vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, outro feito inédito para o clube de Indaiatuba.

A fase atual sucede a transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), concluída em 2022. Em 2026, o Estádio Ítalo Mário Limongi passou por reformas para atender exigências da Federação Paulista de Futebol, com ampliação da capacidade para 10 mil torcedores, instalação de novo sistema de iluminação e substituição do gramado pelo modelo Tahoma 31.

Durante o Campeonato Paulista, o clube realizou ações de conscientização ambiental em jogos como mandante. Em parceria com a patrocinadora Klivex, foram distribuídos cerca de 4 mil kits por partida com sacos para recolhimento de resíduos nas arquibancadas. O material coletado foi destinado a lixeiras e containers instalados no estádio, com apoio da Prefeitura de Indaiatuba, e parte dos recicláveis encaminhada ao Fundo Social de Solidariedade do município.

A proposta fez referência ao conceito de "jogo limpo" e teve como inspiração a prática de torcedores japoneses em competições internacionais.

O time é comandado por Rafael Marques, ex-jogador com passagens por Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. O elenco conta com o lateral Kevin, com histórico em Botafogo, Avaí, Ponte Preta e Guarani; o volante Yuri Lima, ex-Santos e Fluminense; e o atacante Paulo Baya, que integrou o grupo do Fluminense na Copa do Mundo de Clubes.

Primavera estreia na Copa do Brasil diante do Araguaína-TO (Foto: Tainá Araújo / Primavera SAF)

