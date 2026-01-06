Pode parecer estranho, mas a Copa do Mundo já teve um jogo entre duas equipes do "mesmo" país: em 1974, a Alemanha Ocidental enfrentou a Alemanha Oriental pelo último jogo da primeira fase daquele Mundial — que, por sinal, foi disputado na parte Ocidental do país. E que teve os donos da casa como campeões.

Faltando 156 dias para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! relembra o jogo que colocou em lados opostos do campo duas seleções alemãs.

Contexto histórico: o jogo, claro, só aconteceu porque à época a Alemanha estava dividida em duas áreas de influência. O lado ocidental era capitalista e oficialmente chamado de República Federal da Alemanha (RFA); já o oriental era socialista, a República Democrática Alemã (RDA). O Muro de Berlim, que teve sua construção iniciada em 1961 e foi derrubado apenas em 1989, foi um exemplo concreto (literalmente) dessa divisão.

O sorteio daquela Copa do Mundo acabou colocando as duas Alemanhas no mesmo grupo. Elas chegaram ao jogo decisivo da chave já classificadas, mas o lado oriental precisava vencer para terminar em primeiro no grupo.

Mais de 60 mil pessoas lotaram o Volksparkstadion, em Hamburgo, para assistir ao primeiro, e único, encontro entre as seleções principais da Alemanha. O lado oriental era considerado azarão: disputava sua primeira Copa do Mundo, diante dos então campeões europeus. E precisa vencer "fora" de casa, com apenas 1.500 dos 60 mil torcedores a seu favor.

Apesar de toda a questão política envolvida, foi um jogo limpo, em que só importava o futebol. A partida não teve grandes chances de gol, com as melhores sendo as da Alemanha Ocidental. Mas, faltando pouco mais de dez minutos para o fim, um contragolpe decidiu tudo: Jürgen Sparwasser recebeu na área, dominou e avançou para chutar quase da pequena área e decidir o confronto para a Alemanha Oriental. E a grandeza daquele feito seria resumida posteriormente pelo autor do gol:

— Se um dia minha lápide tiver simplesmente "Hamburgo 74", todos ainda saberão quem está enterrado nela — declarou Sparwasser.

Jogadores da Alemanha Oriental comemoram vitória sobre a Alemanha Ocidental na Copa do Mundo de 1974 (Reprodução/Fifa)

