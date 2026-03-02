menu hamburguer
Lancepédia

Expulsões mais rápidas das Copas do Mundo na história

Do recorde de menos de um minuto aos cartões antes dos 10 minutos.

Lance!
São Paulo (SP)
Dia 02/03/2026
06:57
José Batista foi expulso com menos de um minuto na Copa do Mundo de 1986. (FIFA)
As Copas do Mundo são marcadas por gols históricos, decisões dramáticas e atuações lendárias. Mas também há espaço para episódios que entram para a memória por motivos opostos em Mundiais. Entre eles, estão as expulsões relâmpago, cartões vermelhos aplicados quando o jogo mal havia começado. O Lance! relembra as expulsões mais rápidas das Copas do Mundo na história.

Um cartão nos primeiros minutos muda completamente o rumo de uma partida. Obriga a reorganização tática imediata, altera o controle emocional do confronto e, muitas vezes, compromete toda a estratégia planejada para a competição. Em torneios de tiro curto como o Mundial, um erro em menos de cinco minutos pode custar uma campanha inteira.

Ao longo da história das Copas, poucas expulsões aconteceram antes dos dez minutos. Menos ainda ocorreram antes mesmo de o cronômetro completar um minuto. O recorde absoluto pertence a um volante uruguaio que entrou para a história por um lance duro logo após o pontapé inicial.

Expulsões mais rápidas das Copas do Mundo na história

Recorde absoluto em Copa: José Batista

A expulsão mais rápida da história das Copas do Mundo aconteceu na Copa do Mundo FIFA de 1986, no México.

O jogo era entre Seleção Escocesa de Futebol e Seleção Uruguaia de Futebol, pela fase de grupos. Com menos de um minuto de partida, José Batista cometeu falta dura em Gordon Strachan, logo após o meio-campo.

O árbitro aplicou cartão vermelho direto. Oficialmente, a FIFA registra a expulsão como ocorrida no primeiro minuto de jogo. Cronometragens detalhadas e relatos posteriores apontam que o lance aconteceu entre 52 e 56 segundos.

O empate por 0 a 0 ficou em segundo plano. O que permaneceu na história foi o recorde que resiste há décadas: nenhuma expulsão foi mais rápida em uma Copa do Mundo.

Outras expulsões ainda antes dos 10 minutos em Copa

Embora nenhuma tenha superado o tempo de Batista, outras expulsões muito rápidas também entraram para a história das Copas do Mundo.

Carlos Sánchez

  1. Copa: Copa do Mundo FIFA de 2018, na Rússia.
  2. Jogo: Seleção Colombiana de Futebol 1×2 Seleção Japonesa de Futebol, fase de grupos.
  3. Tempo da expulsão: 2 minutos e 56 segundos.
  4. Motivo: mão na bola dentro da área ao impedir chance clara de gol. Resultado imediato: pênalti convertido pelo Japão e cartão vermelho direto.

A expulsão de Sánchez alterou completamente o panorama da partida, obrigando a Colômbia a atuar praticamente todo o jogo com um jogador a menos.

Giorgio Ferrini

  1. Copa: Copa do Mundo FIFA de 1962.
  2. Jogo: Seleção Chilena de Futebol 2×0 Seleção Italiana de Futebol, fase de grupos.
  3. Tempo da expulsão: 8 minutos.
  4. Motivo: agressão em partida que ficou conhecida como a "Batalha de Santiago".

O episódio ganhou notoriedade não apenas pela violência do jogo, mas porque Ferrini se recusou inicialmente a deixar o campo e precisou ser retirado com intervenção policial.

Contexto histórico das expulsões rápidas

As expulsões mais rápidas em Copas do Mundo costumam ocorrer em contextos distintos: lances isolados de extrema imprudência, como no caso de Batista, ou situações claras de gol interrompidas de forma irregular, como a de Carlos Sánchez.

No caso da Copa de 1962, o contexto foi de confronto extremamente tenso, marcado por rivalidade política e clima hostil, o que ajuda a explicar o número elevado de faltas e agressões.

Mesmo com diferentes épocas e critérios disciplinares, o recorde de José Batista permanece intacto há quase quatro décadas, sendo até hoje a expulsão mais rápida da história das Copas do Mundo.

