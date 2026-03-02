Torcedores do Botafogo comemoram contratação do Fluminense: 'Deus'
Zagueiro vai custar 25 milhões de reais aos cofres do Tricolor
- Matéria
- Mais Notícias
Botafogo e Fluminense têm uma rivalidade histórica que agita a cidade do Rio de Janeiro, mas o clima entre as torcidas nesta segunda-feira (2) foi bem diferente do habitual. O Tricolor das Laranjeiras acertou a contratação do zagueiro Julián Millán, do Nacional, do Uruguai.
Fluminense usa Martinelli para provocar jogador do Vasco: ‘Diferenças’
Fora de Campo
Jornalista critica titular em Fluminense x Vasco: ‘Caminhão sem freio’
Fora de Campo
Felipe Melo chama atenção de jogador do Vasco após queda: ‘Ganhou nada’
Fora de Campo
A chegada de um zagueiro era prioridade da diretoria do Tricolor, e o negócio gira em torno de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões), entre bônus e compra de direitos. Antes da vinda de Millán, Fluminense e Botafogo disputavam a contratação de Dantas, do Novorizontino.
➡️Estêvão vira assunto em derrota do Chelsea: 'Não podemos contar'
➡️Torcedores do Vasco apontam culpado por eliminação para o Fluminense: 'Parabéns'
Como o uruguaio chegou no Fluminense, torcedores do Botafogo concluíram que o Tricolor ia se retirar da negociação por Dantas. O assunto repercutiu muito nas mídias alvinegras em redes sociais. Confira a reação dos botafoguenses abaixo:
Confira a reação dos torcedores alvinegros
Fluminense acirra disputa com Botafogo por Dantas, do Novorizontino
Fluminense e Botafogo acirraram a disputa pela contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro foi destaque da Série B no ano passado e é um dos principas jogadores do time no Paulistão de 2026. O Alvinegro apresentou proposta oficial pelo defensor no início da semana e recebeu contraproposta do time paulista. O Tricolor formalizou uma oferta depois do Glorioso. Como informado pelo Lance!, o Novorizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador. O time só vai aceitar propostas com pagamento de 2,1 milhões de euros à vista (cerca de 12 milhões de reais).
O Alvinegro busca outros meios de convencer o Novorizontino com a formato de compra. O pagamento à vista é uma opção quase inviável. Do outro lado, o Fluminense vê essa realidade de forma mais plausível e pode ganhar vantagem na negociação nos próximos dias por esse motivo. A proposta formalizada pelo Tricolor também foi de forma parcelada.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte em gols de Fluminense e Botafogo! Clique aqui e saiba mais!
A diretoria do Fluminense ainda não se posicionou em relação a negociação com Dantas após chegada do zagueiro uruguaio.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias