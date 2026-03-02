Torcedores do Botafogo comemoram contratação do Fluminense: 'Deus'

Botafogo e Fluminense têm uma rivalidade histórica que agita a cidade do Rio de Janeiro, mas o clima entre as torcidas nesta segunda-feira (2) foi bem diferente do habitual. O Tricolor das Laranjeiras acertou a contratação do zagueiro Julián Millán, do Nacional, do Uruguai.

A chegada de um zagueiro era prioridade da diretoria do Tricolor, e o negócio gira em torno de 5 milhões de dólares (R$ 25 milhões), entre bônus e compra de direitos. Antes da vinda de Millán, Fluminense e Botafogo disputavam a contratação de Dantas, do Novorizontino.

Como o uruguaio chegou no Fluminense, torcedores do Botafogo concluíram que o Tricolor ia se retirar da negociação por Dantas. O assunto repercutiu muito nas mídias alvinegras em redes sociais. Confira a reação dos botafoguenses abaixo:

Dantas é disputado por Botafogo e Fluminense (Foto: Divulgação)

Confira a reação dos torcedores alvinegros

Fluminense acirra disputa com Botafogo por Dantas, do Novorizontino

Fluminense e Botafogo acirraram a disputa pela contratação de Dantas, do Novorizontino. O zagueiro foi destaque da Série B no ano passado e é um dos principas jogadores do time no Paulistão de 2026. O Alvinegro apresentou proposta oficial pelo defensor no início da semana e recebeu contraproposta do time paulista. O Tricolor formalizou uma oferta depois do Glorioso. Como informado pelo Lance!, o Novorizontino ainda não aceitou nenhuma proposta pelo jogador. O time só vai aceitar propostas com pagamento de 2,1 milhões de euros à vista (cerca de 12 milhões de reais).

O Alvinegro busca outros meios de convencer o Novorizontino com a formato de compra. O pagamento à vista é uma opção quase inviável. Do outro lado, o Fluminense vê essa realidade de forma mais plausível e pode ganhar vantagem na negociação nos próximos dias por esse motivo. A proposta formalizada pelo Tricolor também foi de forma parcelada.

A diretoria do Fluminense ainda não se posicionou em relação a negociação com Dantas após chegada do zagueiro uruguaio.