menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCopa do Mundo

Faltam 157 dias para a Copa: qual seleção africana marcou mais vezes?

Continente teve primeira participação em Mundiais em 1934

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
06:50
Nigéria vence e elimina a Bósnia da Copa (Foto: Juan Barreto/AFP)
imagem cameraEm 22014, Nigéria venceu Bósnia na Copa do Mundo realizada no Brasil (Foto: Juan Barreto/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Egito entrou para a história como a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo, em 1934. Depois disso, porém, o continente só voltaria a ter um país no Mundial em 1970, com o Marrocos. Desde então, sempre teve representantes na competição. E você sabe qual seleção africana mais participou? E a mais artilheira?

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Simule os confrontos e o caminho do Brasil na Copa do Mundo

Faltando 157 dias para a Copa do Mundo, o Lance! mostra o desempenho das seleções daquele continente, que em 2022 conseguiu a melhor marca da história, quando o Marrocos chegou à semifinal.

Ao todo, as seleções da África já marcaram 157 gols em Copas do Mundo. Quem mais contribuiu foi a Nigéria, que marcou 23 vezes nas seis participações que teve no Mundial. A primeira delas foi em 1994, nos Estados Unidos; a última, em 2018, na Rússia.

continua após a publicidade

O primeiro gol marcado por um  jogador africano em Copas do Mundo foi de Abdel Rahman Fawzi. Ele também anotaria o segundo, na derrota do Egito por 4 a 2 diante da Hungria em Nápoles, na edição de 1934. 

O marroquino Ashraf Dari foi (até aqui) o último jogador do continente africano a marcar gols em Copas. Foi na disputa do terceiro lugar do Mundial do Catar, quando o Marrocos foi superado pela Croácia por 2 a 1.

continua após a publicidade

A seleção de Marrocos, aliás, se consolidou na última década como uma das mais fortes do continente. A Copa do Mundo de 2026 será a terceira consecutiva do país e a sétima da história. E, por se um dos países-sede do Mundial de 2030, o Marrocos também já está assegurado no próximo.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

Seleções africanas com mais gols em Copas do Mundo

    1.
  1. Nigéria: 23 gols
    2. 2.
  2. Camarões: 18
    3. 3.
  3. Marrocos: 14
    4. 4.
  4. Argélia: 13
    Gana: 13
    Costa do Marfim:
    Tunísia:
Marrocos x Portugal
Marrocos chegou à semifinal da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Karim Jaafar/AFP)

Relembre outras histórias da Copa do Mundo

▶️ Em 1958, Djalma Santos jogou só uma partida, e foi o suficiente
▶️ Curaçao será o menor país a disputar a Copa do Mundo
▶️ Em 1966, o Mundial foi de Eusébio
▶️ Copa do Mundo de 2026 será a maior de todos os tempos
▶️ Na Copa do Mundo de 2022, a consagração de Messi
▶️ Faltam 173 dias para a Copa: conheça os Mundiais com mais gols
▶️ Conheça a história do cartão vermelho
▶️ Copa do Mundo em mais de um país dá sorte ao Brasil
▶️ Em 2014, Van Persie deu um peixinho que entrou para a história

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias