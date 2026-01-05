Faltam 157 dias para a Copa: qual seleção africana marcou mais vezes?
Continente teve primeira participação em Mundiais em 1934
O Egito entrou para a história como a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo, em 1934. Depois disso, porém, o continente só voltaria a ter um país no Mundial em 1970, com o Marrocos. Desde então, sempre teve representantes na competição. E você sabe qual seleção africana mais participou? E a mais artilheira?
Faltando 157 dias para a Copa do Mundo, o Lance! mostra o desempenho das seleções daquele continente, que em 2022 conseguiu a melhor marca da história, quando o Marrocos chegou à semifinal.
Ao todo, as seleções da África já marcaram 157 gols em Copas do Mundo. Quem mais contribuiu foi a Nigéria, que marcou 23 vezes nas seis participações que teve no Mundial. A primeira delas foi em 1994, nos Estados Unidos; a última, em 2018, na Rússia.
O primeiro gol marcado por um jogador africano em Copas do Mundo foi de Abdel Rahman Fawzi. Ele também anotaria o segundo, na derrota do Egito por 4 a 2 diante da Hungria em Nápoles, na edição de 1934.
O marroquino Ashraf Dari foi (até aqui) o último jogador do continente africano a marcar gols em Copas. Foi na disputa do terceiro lugar do Mundial do Catar, quando o Marrocos foi superado pela Croácia por 2 a 1.
A seleção de Marrocos, aliás, se consolidou na última década como uma das mais fortes do continente. A Copa do Mundo de 2026 será a terceira consecutiva do país e a sétima da história. E, por se um dos países-sede do Mundial de 2030, o Marrocos também já está assegurado no próximo.
Seleções africanas com mais gols em Copas do Mundo
- Nigéria: 23 gols
- Camarões: 18
- Marrocos: 14
- Argélia: 13
Gana: 13
Costa do Marfim:
Tunísia:
