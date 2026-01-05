O Egito entrou para a história como a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo, em 1934. Depois disso, porém, o continente só voltaria a ter um país no Mundial em 1970, com o Marrocos. Desde então, sempre teve representantes na competição. E você sabe qual seleção africana mais participou? E a mais artilheira?

Faltando 157 dias para a Copa do Mundo, o Lance! mostra o desempenho das seleções daquele continente, que em 2022 conseguiu a melhor marca da história, quando o Marrocos chegou à semifinal.

Ao todo, as seleções da África já marcaram 157 gols em Copas do Mundo. Quem mais contribuiu foi a Nigéria, que marcou 23 vezes nas seis participações que teve no Mundial. A primeira delas foi em 1994, nos Estados Unidos; a última, em 2018, na Rússia.

O primeiro gol marcado por um jogador africano em Copas do Mundo foi de Abdel Rahman Fawzi. Ele também anotaria o segundo, na derrota do Egito por 4 a 2 diante da Hungria em Nápoles, na edição de 1934.

O marroquino Ashraf Dari foi (até aqui) o último jogador do continente africano a marcar gols em Copas. Foi na disputa do terceiro lugar do Mundial do Catar, quando o Marrocos foi superado pela Croácia por 2 a 1.

A seleção de Marrocos, aliás, se consolidou na última década como uma das mais fortes do continente. A Copa do Mundo de 2026 será a terceira consecutiva do país e a sétima da história. E, por se um dos países-sede do Mundial de 2030, o Marrocos também já está assegurado no próximo.

Seleções africanas com mais gols em Copas do Mundo

1 . Nigéria: 23 gols 2 . Camarões: 18 3 . Marrocos: 14 4 . Argélia: 13

Gana: 13

Costa do Marfim:

Tunísia:

Marrocos chegou à semifinal da Copa do Mundo de 2022 (Foto: Karim Jaafar/AFP)

