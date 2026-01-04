Faltam 158 dias para a Copa: Em 1958, Djalma Santos jogou só uma partida, e foi o suficiente
Djalma Santos jogou uma única partida na Copa do Mundo de 1958: a final, quando o Brasil ganhou da Suécia por 5 a 2, em Estocolmo, e se sagrou campeão pela primeira vez. E a atuação naquele jogo foi tão exuberante que foi suficiente para o lateral-direito ser escolhido o melhor da posição em todo Mundial.
Na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2026, o Lance! conta um pouco da história de Djalma Santos, que ainda hoje é apontado como o maior lateral-direito de todos os tempos.
Preterido para a Seleção de 1950, o lateral esteve nas quatro Copas do Mundo seguidas, sendo titular das duas finais que garantiram os títulos de 1958 e 1962.
Na Copa de 1958, contudo, ele foi reserva de De Sordi durante toda a competição. Foi escolhido pelo técnico Vicente Feola para jogar a final apenas na véspera, porque o titular não estava nas melhores condições. E, mesmo sem ritmo ou entrosamento, Djalma Santos fez uma partida exuberante, o suficiente para ser escolhido como o melhor da posição em todo o Mundial.
O feito, contudo, não era inédito: Djalma Santos já havia alcançado o status no Mundial de 1954, e repetiria mais uma vez em 1962. Ou seja, foi escolhido três vezes seguidas como o melhor lateral-direito na principal competição do futebol.
A imprensa internacional passou a exaltar a vocação ofensiva do lateral, e com o passar dos anos ele seria apontado como o jogador que revolucionou o papel do lateral-direito. Em 1997, foi eleito pela Fifa o melhor lateral-direito de todos os tempos.
Djalma Santos vestiu a camisa da Seleção Brasileira 100 vezes. Ele e Pelé são os únicos jogadores brasileiros até aqui a serem titulares em pelo menos uma partida em quatro Copas do Mundo. O bicampeão mundial morreu em 2013, aos 84 anos.
