Copa do Mundo: seis vagas serão definidas em março; veja calendário

O mês de março de 2026 marcará a definição completa das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.

Repescagem Europeia: quatro vagas em jogo

Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.

Confrontos das semifinais europeias (26 de março, às 16h45 - horário de Brasília):

Chave 1: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia Chave 2: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia Chave 3: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo Chave 4: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda

As finais de cada chave ocorrerão no dia 31 de março, terça-feira, às 15h45.

Repescagem Intercontinental: duas vagas no México

As duas últimas vagas globais serão decididas na repescagem intercontinental, que será realizada em campo neutro no México. O torneio reúne Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Iraque (Ásia), RD Congo (África), além de Jamaica e Suriname (Concacaf).

O formato consiste em dois triangulares. Por terem melhor posição no ranking da Fifa, RD Congo e Iraque avançaram diretamente para as finais de seus respectivos grupos, aguardando os vencedores das semifinais.

Confrontos da repescagem intercontinental (horário de Brasília):

Chave 1 (Estádio Akron, Zapopan):

Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica (26 de março, às 23h)

Final: Vencedor da Semifinal x RD Congo (31 de março, às 18h)

Chave 2 (Estádio El Gigante de Acero, Guadalupe):

Semifinal: Bolívia x Suriname (26 de março, às 23h) Final: Vencedor da Semifinal x Iraque (1º de abril, às 00h)

