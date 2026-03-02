Copa do Mundo: seis vagas serão definidas em março; veja calendário
Repescagens europeia e intercontinental definirão os últimos classificados para o Mundial de 48 seleções
- Matéria
- Mais Notícias
O mês de março de 2026 marcará a definição completa das 48 seleções que disputarão a Copa do Mundo, sediada em conjunto por Canadá, Estados Unidos e México. Com apenas seis vagas restantes para o torneio, as equipes envolvidas entrarão em campo nos dias 26 e 31 deste mês para a disputa das repescagens, divididas entre o continente europeu e o torneio intercontinental.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Repescagem Europeia: quatro vagas em jogo
Na Europa, quatro lugares estão em disputa. O formato reúne os 12 vice-líderes das chaves das Eliminatórias e os quatro melhores times da Nations League que não haviam garantido classificação. As seleções foram divididas em quatro chaves paralelas, com semifinais e finais disputadas em jogo único. A tetracampeã Itália, por exemplo, precisará vencer a Irlanda do Norte e, na sequência, superar o vencedor de País de Gales e Bósnia para carimbar seu passaporte.
Confrontos das semifinais europeias (26 de março, às 16h45 - horário de Brasília):
- Chave 1: Itália x Irlanda do Norte | País de Gales x Bósnia
- Chave 2: Ucrânia x Suécia | Polônia x Albânia
- Chave 3: Turquia x Romênia | Eslováquia x Kosovo
- Chave 4: Dinamarca x Macedônia do Norte | Tchéquia x Irlanda
As finais de cada chave ocorrerão no dia 31 de março, terça-feira, às 15h45.
Repescagem Intercontinental: duas vagas no México
As duas últimas vagas globais serão decididas na repescagem intercontinental, que será realizada em campo neutro no México. O torneio reúne Bolívia (América do Sul), Nova Caledônia (Oceania), Iraque (Ásia), RD Congo (África), além de Jamaica e Suriname (Concacaf).
O formato consiste em dois triangulares. Por terem melhor posição no ranking da Fifa, RD Congo e Iraque avançaram diretamente para as finais de seus respectivos grupos, aguardando os vencedores das semifinais.
Confrontos da repescagem intercontinental (horário de Brasília):
Chave 1 (Estádio Akron, Zapopan):
- Semifinal: Nova Caledônia x Jamaica (26 de março, às 23h)
- Final: Vencedor da Semifinal x RD Congo (31 de março, às 18h)
Chave 2 (Estádio El Gigante de Acero, Guadalupe):
- Semifinal: Bolívia x Suriname (26 de março, às 23h)
- Final: Vencedor da Semifinal x Iraque (1º de abril, às 00h)
➡️ Aposte nos jogos da Repescagem à Copa do Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias