Copa do Mundo

Diferente da Rússia, ofensiva dos Estados Unidos na Venezuela não terá reflexo na Copa do Mundo

Há quatro anos, Fifa excluiu russos das Eliminatórias após pressão de filiados

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
17:34
Atualizado há 2 minutos
Mulher exibe a bandeira da Venezuela em frente à Casa Branca
imagem cameraMulher exibe a bandeira da Venezuela em frente à Casa Branca (Foto: Mandel Ngan/AFP)
A operação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, deflagrada nas primeiras horas deste sábado (3) e que culminou com a prisão do venezuelano Nicolás Maduro e da mulher, Cilia Flores, não deverá ter qualquer reflexo na Copa do Mundo de 2026, que começará em pouco mais de cinco meses e será organizada em conjunto por EUA, México e Canadá.

➡️Veja como estão os preparativos para a Copa do Mundo

Tão logo as notícias da operação começaram a correr o mundo, as redes sociais e mesmo analistas de diversos países lembraram que a Rússia foi punida pela invasão à Ucrânia no início de 2022. A federação russa acabou excluída das Eliminatórias Europeias e, consequentemente, ficou de fora da Copa do Mundo do Catar, realizada no fim daquele ano. O mesmo aconteceu com o país europeu para o Mundial deste ano.

Mas alguns pontos tornam o caso da Rússia em 2022 diferente daquele que é visto agora com os Estados Unidos e a Venezuela. 

Donald Trump fez pronunciamento sobre ação dos Estados Unidos contra a Venezuela
Donald Trump fez pronunciamento sobre ação dos Estados Unidos contra a Venezuela (Foto: Jim Watson/AFP)

Há pouco menos de quatro anos, as seleções europeias ainda estavam em meio à disputa das Eliminatórias para a Copa do Catar. À época, a Rússia se preparava para encarar a Polônia no primeiro jogo da repescagem, e quem vencesse enfrentaria o vencedor de Suécia x Tchéquia por uma vaga no Mundial.

Assim, em protesto contra a invasão à Ucrânia, a Polônia informou à Fifa que não entraria em campo contra os russos. Suecos e tchecos também declararam que se negariam a enfrentar a Rússia num eventual jogo decisivo.

Fifa e Uefa, então, se viram em uma situação delicada: esperar pela data dos jogos para aplicar sumariamente um WO, que classificaria de forma automática à Copa do Mundo um país que invadira outro; ou excluir a Rússia das Eliminatórias.

Assim, em 28 de fevereiro de 2022, o Conselho da Fifa e o Comitê Executivo da Uefa anunciaram de forma conjunta que "todas as equipes russas, sejam elas seleções nacionais ou clubes, ficarão suspensas da participação em competições da Fifa e da Uefa até novo aviso". 

Ou seja, em 2022 a Fifa excluiu a Rússia do torneio que classificava para o Mundial, e não da Copa do Mundo.

Além disso, a entidade que comanda o futebol do planeta agiu naquele ano a partir da manifestação conjunta de três de suas federações filiadas, além da Uefa. E, até o momento, não se tem nenhuma manifestação formal de países classificados à Copa do Mundo de 2026 informando recusa em disputar o Mundial em protesto pela ação dos Estados Unidos contra a Venezuela.

Venezuelanos que vivem na Espanha acompanham discurso de Trump após ação militar
Venezuelanos que vivem na Espanha acompanham discurso de Trump após ação militar (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Vale lembrar que nem mesmo países que não mantêm boas relações diplomáticas com os Estados Unidos, e cujas seleções já estão classificadas à Copa do Mundo, indicaram desejo de não disputar o Mundial. Um deles é o Irã, que se negou a enviar delegação para o sorteio dos grupos, no início do mês passado, mas vai disputar normalmente o torneio que começa em junho.

Copa do Mundo de 2026 depende dos Estados Unidos

Mas o fator crucial, que torna praticamente nula qualquer chance de ação da Fifa contra os Estados Unidos, é outro: a realização da Copa do Mundo de 2026 depende daquele país. Em 2022, a ausência da Rússia não teria qualquer impacto.

Os EUA irão sediar 78 dos 104 jogos da Copa deste ano, incluindo todas as partidas a partir das quartas de final. Além disso, bilhões de dólares em contratos já firmados com empresas e patrocinadores inviabilizam mudança de sede, principalmente restando poucos meses para o início da competição. E, como manda a tradição e os regulamentos da Fifa, o país que recebe o torneio tem vaga garantida.

A ação militar dos Estados Unidos contra a Venezuela, no entanto, não exime a Fifa de um constrangimento: no mês passado, o presidente da entidade, Gianni Infantino, entregou ao presidente americano, Donald Trump, o primeiro Prêmio da Paz da Fifa.

— O senhor sempre poderá contar, Sr. Presidente (Trump), com o meu apoio, com o apoio de toda a comunidade do futebol, para ajudá-lo a fazer a paz e a prosperar no mundo inteiro — disse Infantino na ocasião.

Neste sábado, líderes de diferentes nações consideraram a operação que prendeu Nicolás Maduro como uma "agressão", enquanto outros a apoiaram.

O Lance! pediu manifestação à Fifa, mas não houve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

Ao lado de Infantino, Donald Trump recebe Prêmio Fifa da Paz
Infantino entregou Prêmio da Paz da Fifa a Donald Trump (Foto: Stephanie Scarbrough/AFP)

