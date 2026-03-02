Rivais reagem à fala de Leila Pereira após Palmeiras x São Paulo: 'Parabéns'

O Palmeiras venceu o São Paulo por 2 a 1, no último domingo (1), dentro da Arena Barueri, e assim, alcançou a final do Campeonato Paulista. Após a vitória, Leila Pereira, presidente do Alviverde, cravou um vídeo de comemoração que viralizou nas redes sociais.

No registro, a mandatária aparece contente com a classificação. Em quase dois minutos, Leila Pereira parabeniza os jogadores e comissão técnica do clube. Além disso, ela também destaca o fato de Palmeiras ter alcançado as últimas sete finais do Paulistão.

— Um momento especial do Palmeiras e da minha gestão, que em todos os anos chegamos a final do Paulista. Mais uma vez vamos disputar a final do campeonato regional mais importante do Brasil. Fico muito feliz e orgulhosa. Quero dar parabéns aos nossos jogadores, comissão técnica, diretor de futebol, e parabéns também para a presidente Leila Pereira — iniciou a presidente, antes de completar.

— Tenho muito orgulho de ser presidente desse clube gigante. Não tenham dúvidas, eu jamais vou deixar de fazer o que é melhor para o Palmeiras. Porque é isso que interessa. O Palmeiras é maior que qualquer pessoa. Vamos em frente para mais um desafio. Avante Palestra — concluiu.

Leila Pereira, presidente do Palmeiras, comemorou vitória sobre o São Paulo pelo Paulistão (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Repercussão da fala da presidente do Palmeiras

Nas redes sociais, o registro de Leila Pereira viralizou entre os torcedores de clubes rivais do Palmeiras. Alguns internautas destacaram o fato dela ter parabenizado a própria contribuição pelo feito. Em tom provocativo, teve torcedor que também relembrou as polêmicas da partida entre Palmeiras x São Paulo. Veja abaixo:

