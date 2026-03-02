CazéTV prepara programação especial na contagem regressiva para a Copa do Mundo

A contagem regressiva para a Copa do Mundo ganha um marco simbólico, nesta terça-feira (3), quando faltam exatamente 100 dias para o início do torneio. Para celebrar a data, a CazéTV preparou uma programação especial dedicada aos fãs de futebol, com conteúdos históricos e transmissões temáticas ao longo do dia.

Na live da CazéTV, às 17h, o público poderá acompanhar uma seleção dos 100 gols mais bonitos da história da Seleção Brasileira em Copas do Mundo, exibidos em sequência e com react ao vivo de Casimiro. A proposta é revisitar momentos marcantes da trajetória do Brasil no torneio, reunindo lances que atravessaram gerações.

Após a exibição dos gols, a programação segue com três edições do Recopa para aquecer o clima de Mundial. Entre os jogos escolhidos estão o clássico Brasil x Inglaterra, da Copa de 1970, com atuação histórica de Pelé; Brasil x Gana, de 2006, marcado pela presença do chamado "quadrado mágico", apelido dado ao quarteto ofensivo composto por Kaká, Adriano, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho; e a final da Copa do Mundo de 2006 entre Itália e França, partida lembrada pelo episódio envolvendo a expulsão de Zidane.

A iniciativa faz parte das ações da CazéTV para engajar o público na reta final de preparação para a Copa do Mundo, reforçando a expectativa para o que promete ser um dos maiores eventos esportivos dos últimos tempos. A CazéTV será a única a transmitir, com exclusividade no Brasil, todos os 104 jogos da Copa do Mundo da FIFA.

Copa do Mundo terá início em junho (Foto: Arte: Lance!/Adobe Stock)

