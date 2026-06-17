Escócia adota preparação contra o calor para buscar feito inédito na Copa Além de focar em classificação histórica, seleção escocesa recorre a saunas, jaquetas de gelo e rotina de hidratação individualizada visando o fator climático

Líder do Grupo C com três pontos após a vitória sobre o Haiti, a seleção da Escócia vive um momento importante na Copa do Mundo. Os escoceses, além de carregarem a esperança de avançar pela primeira vez para o mata-mata do torneio, precisam superar outro forte oponente: o calor.

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Para isso, a comissão técnica tem se preparado desde o início da competição para mitigar os efeitos do fator climático. Pausas para hidratação, jaquetas de gelo, toalhas refrescantes e bebidas isotônicas têm sido uma constante na rotina da delegação no Mundial, já que as altas temperaturas impactam diretamente o desempenho em campo.

A delegação escocesa, inclusive, viajou mais cedo para os Estados Unidos, ainda no começo de junho, justamente para acelerar o processo de aclimatação. Como os atletas transpiram em ritmos diferentes, a equipe técnica desenvolveu programas individualizados de recuperação e hidratação, com oferta de diferentes géis e bebidas para cada jogador. Nesse cenário, o trabalho dos nutricionistas da seleção tem sido fundamental para garantir que a ingestão de carboidratos permaneça nos níveis adequados.

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Logística e adaptação do elenco

Em entrevista coletiva antes do confronto diante de Marrocos, o atacante Lyndon Dykes destacou a mudança de horário da partida desta sexta-feira (19). O duelo acontecerá mais cedo, às 19h (horário de Brasília), ou seja, às 18h no horário local de Boston, enquanto a estreia contra o Haiti ocorreu às 21h (de Brasília). Apesar disso, o atleta do time comandado por Steve Clarke reforçou que o período de preparação no país foi suficiente.

— Obviamente estará muito mais quente do que na outra noite (contra o Haiti), mas já estamos treinando há muito tempo e estamos acostumados. Além disso, temos os intervalos para água e tudo mais. Acho que todos os times estão enfrentando o mesmo tipo de clima, então não há desculpas. Você só precisa seguir em frente. É o que é — afirmou Dykes.

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O cuidado com as altas temperaturas já vinha sendo pauta no elenco. Antes da estreia contra os haitianos, o lateral-direito Aaron Hickey, jogador do Brentford, revelou detalhes de como os escoceses lidaram com o calor em Charlotte. Segundo o camisa 2, o staff orientou os atletas a realizarem sessões de sauna para simular o clima abafado.

— Tem sido muito bom esses dias na América. Treinar no calor tem sido diferente. Alguns jogadores já estão acostumados a jogar no calor, e eu estou aproveitando (...) Um dos membros do nosso staff nos disse para fazer sauna, temos um programa para ajudar-nos com a questão do calor. É mais sobre nos acostumarmos — explicou o lateral.

Probabilidade de classificação inédita para o mata-mata

Mesmo não sendo apontada inicialmente como uma das grandes favoritas do Grupo C, a Escócia desponta na estatística para a classificação inédita para o mata-mata. Um levantamento realizado pelo portal norte-americano The Athletic aponta os escoceses como os segundos colocados do Grupo C em probabilidade de avançar para a próxima fase, somando 88% de chances de classificação.

Por outro lado, a Seleção Brasileira lidera o favoritismo da chave com 94% de probabilidade de avanço, enquanto Marrocos aparece em terceiro com 83%. Por fim, o Haiti amarga a última posição da lista, com apenas 12% de chances de passar de fase e os mesmos 88% de probabilidade de acabar eliminado da competição.

Chances de classificação para os escoceses

26% de chance de terminar em primeiro do grupo;

de chance de terminar em primeiro do grupo; 31% de chance de terminar em segundo lugar;

de chance de terminar em segundo lugar; 30% de chance de terminar em terceiro lugar;

de chance de terminar em terceiro lugar; 12% de chance de ficar de fora da próxima fase.

Andy Robertson, lateral e capitão da Escócia (Foto: FIfa/Divulgação)

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