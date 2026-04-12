Apostar no artilheiro da Copa do Mundo é um dos mercados de longo prazo mais populares porque envolve craques famosos, como Kylian Mbappé e Erling Haaland. Outro fator de destaque são as odds altas, geralmente acima de 5.00, o que reflete o risco alto da aposta.

Com 104 jogos no total, a edição de 2026 virou o cenário perfeito para goleadores empilharem gols como nunca antes. Agora você confere uma análise dos candidatos à artilharia e onde fazer seu palpite nos melhores sites de apostas para Copa do Mundo.

Odds para artilheiro da Copa do Mundo 2026

O artilheiro da última Copa, Kylian Mbappé, lidera as odds de artilheiro da Copa do Mundo. Mas o francês tem como concorrentes nomes históricos, como Messi e Cristiano Ronaldo, além de atacantes em grande fase, como Kane e Haaland. Confira as cotações:

Jogador Seleção Odds Kylian Mbappé França 7.00 na Segurobet Harry Kane Inglaterra 8.00 na Betano Lionel Messi Argentina 13.00 na Estrela Bet Erling Haaland Noruega 15.00 na Galera Bet Cristiano Ronaldo Portugal 21.00 na KTO Vini Jr. Brasil 25.00 na bet365

Kylian Mbappé

O capitão da França marcou 12 gols em 14 jogos de Copa do Mundo. Chuteira de Ouro em 2022, ele lidera uma seleção favorita ao título. Se chegar até a final, o atacante terá a oportunidade de disputar 8 jogos, aumentando suas chances de ser artilheiro.

Harry Kane

Destaque em odds da Betano na Copa do Mundo 2026, o atacante da Inglaterra foi artilheiro da Copa em 2018, e soma 7 gols em 10 jogos em mundiais. A estrela do Bayern tem presença de área e é o batedor oficial de pênaltis do selecionado inglês.

Erling Haaland

Estreante em Copas, o norueguês é o centroavante de uma seleção que joga em torno dele. Chuteira de Ouro da temporada 2022-23, ele é recordista de gols em uma só edição de Premier League (36) e já marcou mais de 50 vezes pela Noruega.

Como analisar quem são os favoritos ao prêmio de artilheiro da Copa do Mundo 2026?

Além de levar em conta a qualidade do jogador e o peso de sua seleção, também é preciso ter em mente as regras para o prêmio de artilheiro. Caso haja empate no número de gols, o critério de desempate é o número de assistências e, em seguida, o menor tempo de jogo.

A lógica mais importante aqui é simples: mais jogos significam mais chances de marcar. Por isso, é essencial considerar alguns pontos na sua análise:

Número de jogos: times que avançam a fases finais oferecem mais oportunidades;

Bolas paradas: jogadores que batem faltas e pênaltis têm vantagem; Sistema ofensivo: times que criam muitas chances potencializam seus artilheiros; Tabela: quem joga contra uma seleção mais frágil tem mais chances de fazer gols; Regularidade: quem mantém alto nível por todo o torneio é mais confiável.

A história mostra que grandes artilheiros quase sempre chegam longe no torneio. Maior artilheiro da história das Copas, Miroslav Klose marcou 16 vezes, sendo que foi campeão em 2014, vice em 2002 e duas vezes terceiro, em 2006 e 2010.

Outro exemplo é Ronaldo, que anotou seus 15 gols em 3 edições de Copa, sendo 8 na campanha do Penta, em 2002. Já o francês Just Fontaine segue como o maior artilheiro em uma única edição, com 13 gols em 1958, quando a França ficou em terceiro.

Você pode conferir mais dicas, além de tutorial de apostas em nosso Guia bet365 Copa do Mundo 2026.

Possíveis surpresas na artilharia da Copa do Mundo

Apostar em atletas menos cotados para a artilharia da Copa também deve ser uma opção a ser analisada com carinho, uma vez que eles estão atrelados a odds mais altas. Além disso, a história mostra que azarões vira e mexe se destacam.

O russo Oleg Salenko fez 6 gols em 1994 e foi o artilheiro ao lado do búlgaro Hristo Stoichkov. A mesma quantidade de gols premiou James Rodríguez em 2014, quando o colombiano ainda estava longe dos holofotes. Veja possíveis surpresas para 2026:

Lamine Yamal

O espanhol de 18 anos tem menos de 10 gols pela seleção, mas é considerado um dos maiores nomes da nova geração. Além disso, ele é batedor de pênaltis e protagoniza uma equipe que vai enfrentar oponentes frágeis na primeira fase: Arábia Saudita e Cabo Verde.

Raphinha

O brasileiro não é um goleador pela seleção, mas foi artilheiro da Champions League 2024/25 pelo Barcelona e aparece bem cotado na seção de Copa do Mundo 2026 na KTO. A versatilidade é o destaque do atleta que pode jogar em todas as posições do ataque.

Viktor Gyökeres

O atacante ainda não brilhou no Arsenal, mas tem melhorado de desempenho e foi o grande responsável por carimbar a vaga da Suécia na Copa do Mundo ao fazer 4 gols em 2 jogos na repescagem. Bom de cabeça, ele também é o batedor de pênaltis da equipe.

Como o novo formato da Copa impacta a artilharia?

Pela primeira vez, 48 seleções disputarão a Copa do Mundo, com 104 jogos no total. Como mostramos em nosso Guia de apostas Copa do Mundo 2026, é um aumento de 40 partidas em relação ao formato com 32 seleções, o que pode potencializar o número de gols.

Com mais seleções e partidas, aumenta também a probabilidade de goleadas contra times tecnicamente inferiores. Ou seja, os grandes artilheiros terão mais chances do que nunca para fazer seus gols.

Em 1958, Fontaine marcou 13 gols em 6 jogos. É verdade que o futebol vivia uma outra era, com placares mais elásticos. Mas agora, com até oito partidas por seleção, esse recorde pode enfim ser batido.

Quem é o maior artilheiro da história das Copas?

O alemão Miroslav Klose é o maior artilheiro da história dos Mundiais, com 16 gols marcados em quatro edições. Ele superou em um gol o brasileiro Ronaldo, em pleno 7 a 1 sobre o Brasil, nas semifinais de 2014.

O top-3 ainda conta com outro germânico, Gerd Müller, que balançou as redes 14 vezes. Ele tem grandes chances de ser superado por Messi e Mbappé, que acumulam 13 e 12 gols, respectivamente.

Estratégias de apostas para artilheiro da Copa

Para ter mais chances de retorno ao apostar no artilheiro da Copa é preciso cruzar estatísticas recentes, analisar o caminho da seleção até a final e entender o papel do jogador dentro do esquema tático. Confira algumas estratégias que podem ser úteis:

Considere as apostas pré-torneio

Montar seu palpite antes do início da competição garante odds mais altas e, consequentemente, retornos maiores. Mas o risco também é maior, sendo que lesões de última hora ou convocações surpresa podem tirar seu jogador de cena.

Neste sentido, vale a pena dividir sua banca em duas partes. Aposte uma pequena fração no pré-torneio em nomes bem cotados, como Kane ou Haaland, e guarde o restante da sua banca para jogos específicos ou apostas ao vivo.

Faça apostas ao vivo

Durante os primeiros jogos da fase de grupos, você terá informações reais sobre entrosamento, forma física e esquema tático de cada equipe. A tendência é de que as odds caiam, mas você ganha mais insumos para fazer um palpite bem embasado.

Analisamos que a melhor janela para apostar ao vivo é entre a segunda rodada da fase de grupos e as oitavas de final. Nesse período, já dá para identificar quem está embalado e quem vai longe. Veja mais dicas em nosso artigo com palpites da Copa do Mundo 2026.

Aplique uma gestão de risco

Não coloque todas as suas fichas em um único nome, por mais favorito que ele seja. A Copa é curta e imprevisível: uma lesão, um cartão vermelho ou até um pênalti perdido pode destruir sua aposta.

Diversifique sua aposta em dois ou três jogadores de perfis diferentes, ao combinar um favorito com um possível azarão. Se for apostar alto, use um percentual pequeno da sua banca, entre 5% e 10%, poupando o restante para outras apostas durante a Copa.

Analise a tabela do Mundial

Um atacante que enfrenta defesas frágeis leva vantagem na briga pela Chuteira de Ouro. Em 2018, Harry Kane se tornou o artilheiro da Copa ao marcar metade de seus 6 gols somente na goleada por 6 a 1 contra o Panamá.

Ingleses e panamenhos voltam a se enfrentar em 2026, o que pode ser um novo trunfo para Kane. Outros jogos que merecem atenção neste sentido são Brasil (Vini Jr.) x Haiti, Espanha (Lamine Yamal) x Cabo Verde, e França (Kylian Mbappé) x Iraque.

Vale a pena apostar no artilheiro da Copa do Mundo 2026?

Sim, embora seja um mercado de alto risco, que se reflete nas odds altas. Por outro lado, também permite retornos maiores, principalmente em apostas pré-torneio. Mas lembre-se: a análise é fundamental, especialmente em uma edição com mais de 100 jogos.

Sendo assim, destine no máximo 10% da sua banca para esse mercado. Assim, você assegura um montante considerável para apostas ao vivo, que são mais previsíveis.

Vale mais a pena apostar no artilheiro antes do torneio ou durante os jogos?

Apostar antes oferece odds maiores, como os 7.00 estipulados para Kylian Mbappé há poucos meses do evento. O risco é não saber em qual forma cada atleta vai chegar na Copa, tanto em termos de performance quanto de saúde física.

Em contrapartida, fazer apostas no artilheiro da Copa durante o evento reduz esse risco, mas também implica em retorno potencial menor. Por isso, uma boa opção é aplicar 30% do valor no pré-torneio e 70% após acompanhar a primeira rodada.

Qual a diferença entre apostar no maior artilheiro da Copa e no artilheiro por seleção?

Apostar no artilheiro da Copa significa palpitar em qual jogador você acha que vai fazer mais gols em todo o evento. É uma linha mais arriscada porque considera os números de todos os goleadores envolvidos no torneio.

Já o mercado de artilheiro por seleção é mais previsível porque considera o universo de apenas uma equipe. É mais fácil apostar que Haaland será o maior goleador da Noruega do que da Copa como um todo, não é? Porém, essa previsibilidade significa odds menores.

Captura de tela feita no dia 06/04/2026 com odds referentes ao momento do print.

Perguntas frequentes sobre apostar no artilheiro da Copa do Mundo

Ainda ficou com dúvidas sobre o assunto? Confira as perguntas mais pesquisadas por apostadores e veja respostas rápidas e diretas que podem ser úteis para você:

Posso apostar no artilheiro da Copa em qualquer casa de apostas?

Sim, desde que a casa seja legalizada. A maior parte dos sites dispõe deste mercado, que pode ser identificado como "Maior Marcador da Copa", "Quem Fará Mais Gols na Copa?" ou ainda "Maior Goleador da Copa".

Quem são os favoritos ao prêmio de artilheiro da Copa 2026?

Kylian Mbappé é o grande favorito, seguido de perto por Harry Kane. Lionel Messi, Erling Haaland e Cristiano Ronaldo completam o grupo dos mais cotados pelas casas de apostas.

Qual a odd para apostar no artilheiro da Copa do Mundo?

As odds variam bastante, mas os favoritos giram em torno de 7.00 a 15.00. Os valores refletem não só o potencial individual do jogador, mas também a qualidade da seleção em que ele joga e os adversários que ela vai enfrentar.

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