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Marrocos abre treino e ajusta elenco para 'decisão' contra Escócia

Após empate com o Brasil, seleção marroquina abre treino à imprensa e faz ajustes táticos para enfrentar a líder Escócia em duelo decisivo pelo Grupo C

PorVinícius Espirito Santo SpadaSão Paulo (SP)
17/06/2026 14:01
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Achraf Hakimi e o atacante marroquino Soufiane Rahimi participam do treino durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto de Charly Triballeau / AFP)
Achraf Hakimi e o atacante marroquino Soufiane Rahimi participam do treino durante a preparação para a Copa do Mundo de 2026 (Foto de Charly Triballeau / AFP)

Após o empate em 1 a 1 contra o Brasil na estreia do Grupo C, a seleção do Marrocos intensificou a preparação para o decisivo duelo contra a Escócia. A partida acontece nesta sexta-feira (19), às 19h (horário de Brasília), em Boston. O técnico Mohammed Ouahbi comandou duas sessões de atividades desde segunda-feira (15) e lidera mais um treinamento nesta quarta-feira (17) para fazer os ajustes finais na equipe.

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    Na última terça-feira (16), a comissão técnica marroquina abriu os primeiros 15 minutos da atividade para a imprensa. Os jornalistas puderam acompanhar o aquecimento e o início dos trabalhos com bola dos Leões do Atlas. O comandante Ouahbi aproveitou a privacidade do restante do treino para corrigir o posicionamento tático e avaliar as peças que podem garantir uma vaga nas oitavas de final.

    Partida decisiva para ambas as equipes

    A vitória da Escócia sobre o Haiti por 1 a 0 colocou os britânicos na liderança da chave, aumentando a pressão sobre as demais seleções do grupo. Em busca de repetir a campanha histórica da Copa do Mundo do Catar, em 2022, o elenco marroquino encara o jogo de sexta-feira como uma decisão para manter vivo o sonho da classificação.

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    Probabilidades de classificação no Grupo C

    De acordo com o levantamento do portal norte-americano The Athletic, Marrocos entra em campo com 83% de chance de avançar para a segunda fase da Copa do Mundo. A seleção africana ocupa o terceiro lugar no ranking de probabilidade de classificação da chave.

    O levantamento aponta que o Brasil lidera o favoritismo com 94% de chances, seguido pela Escócia, com 88%. O Haiti aparece na última posição da lista, com apenas 12% de probabilidade de avançar.

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    Cenários para a Seleção Marroquina:

    • 21% de chance de terminar em primeiro do grupo;
    • 36% de chance de terminar em segundo lugar;
    • 25% de chance de terminar em terceiro lugar;
    • 18% de chance de ficar de fora da próxima fase.

    Retrospecto histórico favorece os africanos

    Escócia e Marrocos se enfrentaram apenas uma vez na história das Copas do Mundo, com ampla vantagem para os africanos. O confronto ocorreu na fase de grupos do Mundial de 1998, na França, que também marcou a última participação escocesa em Copas até o torneio atual. Naquela ocasião, os marroquinos venceram o duelo por 3 a 0.

    O reencontro após 28 anos acontecerá no Boston Stadium (Gillette Stadium). Enquanto a Escócia tenta alcançar o mata-mata pela primeira vez em sua história, Marrocos conta com o talento do meia Saibari, destaque na estreia e cobiçado pelo Bayern de Munique, para somar os três primeiros pontos na competição.

    smael Saibari comemora o primeiro gol de sua equipe com chraf Hakimi, durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Angela WEISS / AFP)
    Smael Saibari comemora o primeiro gol de sua equipe com Chraf Hakimi, durante a partida de futebol do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 entre Brasil e Marrocos, no Estádio Nova York/Nova Jersey (Foto: Angela WEISS / AFP)

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