Goleiros precisarão fazer 'atuação da Copa' em Alemanha x Equador; entenda Seleções estão entre as equipes que mais finalizam no Mundial e atuação dos arqueiros será decisiva para o resultado

Após conquistar duas vitórias e garantir a classificação ao mata-mata da Copa do Mundo, a Alemanha enfrenta o Equador nesta quinta-feira (25) pela terceira rodada da fase de grupos do torneio. Para aqueles que esperam um jogo protocolar, a expectativa é para um duelo com um grande volume ofensivo dos dois lados, em que os goleiros serão peças fundamentais para cravar o placar final.

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Alemanha e Equador dor estão entre as seleções que mais finalizaram por jogo até o fim da segunda rodada da Copa, o que justifica a expectativa para o confronto de logo mais. Entretanto, os dois times finalizadores vivem realidades opostas. Enquanto os alemães marcaram nove gols em dois jogos e são donos do melhor ataque do Mundial, os equatorianos ainda não balançaram as redes e pararam nos goleiros rivais nas duas partidas.

A Alemanha aplicou 7 a 1 em Curaçao na estreia e 2 a 1 diante da Costa do Marfim, mantendo uma média de 21 arremates por jogo. O Equador não fica muito atrás, com média de 19,5 chutes na meta adversária. Entretanto, perdeu por 1 a 0 para os marfinenses na estreia e empatou sem gols com a seleção caribenha, confronto em que o goleiro Eloy Room alcançou o recorde de 15 defesas, o maior número de intervenções durante 90 minutos na história da competição. Os dados são do Sofascore.

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A impotência dos equatorianos também passou por chutes na trave, uma média de duas finalizações no poste em duas partidas da Copa. Do total de 19,5 chutes, oito são na mira do gol adversário, enquanto 11,5 são para fora, além de uma média de sete escanteios nos confrontos até aqui. A soma desses dados indica que o Equador deveria ter marcado 1,93 por partida, indicado pela estatística chamada "Xg" (gols esperados), que mede a probabilidade de uma finalização terminar em gol, avaliando a qualidade de uma oportunidade de chute.

A equipe comandada por Sebastián Beccacece fez boa Eliminatória, mas não correspondeu na Copa. A equipe precisa vencer para tentar, pelo menos, uma das últimas vagas entre os oito melhores colocados da competição. Além dos três pontos, o Equador precisará torcer para o tropeço de concorrentes à terceira colocação.

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Neuer e Galíndez precisam de 'atuação da Copa'

A probabilidade que o recorde de Eloy Room seja batido neste duelo é baixa, visto que Alemanha e Equador são seleções com nível mais equilibrado do que um confronto diante de Curaçao. Entretanto, diante das exigências que os ataques devem impor, Manuel Neuer e Hernán Galíndez precisarão de grandes atuações, dignas do status de "atuação da Copa", se quiserem frear o time rival.

A pressão dos ataques de Alemanha e Equador é tão grande que Neuer e Galíndez tem médias baixas de defesas a cada jogo. O equatoriano tem três intervenções por partida, enquanto o alemão tem apenas uma. Ambos os goleiros sofreram um gol cada um.

Entre os duelos que mais somam média de finalizações, Alemanha e Equador perdem para Suíça e Canadá (partida que já aconteceu e terminou com vitória da seleção europeia) e Espanha e Uruguai, que acontece nesta sexta-feira.

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O goleiro Eloy Room, de Curaçao, em dividida com o Enner Valencia, do Equador (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Confrontos diretos entre Equador x Alemanha

Equador e Alemanha se enfrentaram apenas duas vezes na história, e os alemães levaram a melhor em ambas. O retrospecto é curto e o duelo desta quinta-feira marcará o primeiro encontro entre as seleções em mais de uma década.

O único confronto em Copas do Mundo aconteceu na fase de grupos do Mundial de 2006, quando a Alemanha venceu por 3 a 0 jogando em casa. Sete anos depois, em um amistoso disputado em 2013, os europeus voltaram a triunfar, desta vez por 4 a 2.

Onde assistir Equador x Alemanha e prováveis escalações

✅ FICHA TÉCNICA

EQUADOR X ALEMANHA

Copa do Mundo 2026 – 3ª rodada do Grupo E

📆 Data e horário: quinta-feira, 25 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)

📍 Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos

📺 Onde assistir: Globo e SporTV (TV aberta e fechada), CazéTV (YouTube) e Ge TV (Globoplay)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

EQUADOR

Hernán Galíndez; Alan Franco, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Jordy Alcívar, Moisés Caicedo e Pedro Vite; Gonzalo Plata, Enner Valencia e John Yeboah. Técnico: Sebastián Beccacece.

ALEMANHA

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rudiger e David Raum; Leon Goretzka e Aleksandar Pavlovic; Florian Wirtz, Jamal Musiala e Leroy Sane; Kai Havertz. Técnico: Julian Nagelsmann.

➡️Equador x Alemanha Palpite – Análise e odds (25/06)