Deschamps aponta mudanças-chave da França em vitória na Copado Mundo: 'Entrou e causou' Bleus venceram Senegal por 3 a 1

Didier Deschamps destacou a força do elenco francês após a vitória por 3 a 1 sobre Senegal, nesta terça-feira (16), na estreia da Copa do Mundo. O treinador afirmou que a equipe precisou superar o nervosismo inicial e apontou duas mudanças feitas durante a partida como determinantes para o resultado: a troca de posições entre Ousmane Dembélé e Michael Olise e a entrada de Bradley Barcola, autor de um dos gols da equipe.

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— Isso traz alívio. Tivemos um pouco de apreensão, de tensão no começo, e também havia uma boa equipe do outro lado. Depois conseguimos jogar com mais liberdade. As mudanças de posição do Ousmane Dembélé e do Michael Olise modificaram bastante as coisas. E o Barcola entrou e causou muitos problemas. É sempre bom vencer o primeiro jogo. Não é decisivo, mas vamos aproveitar essa vitória — afirmou o treinador.

Barcola entrou no segundo tempo e precisou de poucos minutos para deixar sua marca. O desempenho reacendeu o debate sobre a possibilidade de o atacante ganhar uma vaga entre os titulares nos próximos compromissos da França no Mundial.

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Deschamps, no entanto, preferiu valorizar a profundidade do elenco e afirmou que vários jogadores têm condições de começar jogando.

— Muitos jogadores podem legitimamente aspirar a uma vaga no time titular, como o Rayan Cherki também, mesmo ele tendo entrado apenas no fim da partida. Vamos precisar de todo mundo. O importante é o que o Barcola fez hoje e aquilo que outros jogadores também poderão fazer da mesma forma. Vamos precisar de todos — completou.

Deschamps na coletiva da seleção da França (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O que vem por aí para a França?

Com o resultado, os franceses ficam na primeira posição do Grupo I. Noruega e Iraque, os outros integrantes do grupo, se enfrentam às 19h (de Brasília). O próximo jogo da França é na segunda-feira (22), contra o Iraque, às 18h (de Brasília).

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