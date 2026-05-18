A proximidade da Copa do Mundo acelera os preparativos das comissões técnicas de cada seleção, que já iniciam a divulgação de suas listas finais de atletas. A expectativa oficial da Fifa é que todos os convocados sejam conhecidos até o dia 2 de junho, visto que a primeira partida do torneio será disputada no dia 11 de junho. A própria Seleção Brasileira, por exemplo, realizará sua convocação oficial nesta segunda-feira (18).

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Para além do aspecto esportivo, os bastidores de mercado ganham relevância com os debates sobre os repasses financeiros e os montantes que serão distribuídos diretamente a atletas, comissões técnicas e clubes.

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Premiação aos atletas e os acordos com a CBF

A parte financeira estabelecida pela Fifa opera a partir de repasses diretos às seleções com base em metas esportivas, escalonadas pelo avanço em cada etapa da competição. Além disso, a entidade máxima do futebol disponibiliza uma verba fixa a título de ajuda de custo para todas as federações participantes durante o período de disputa do torneio.

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No cenário brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) trabalha para distribuir os valores recebidos pela Fifa entre os membros da delegação, seguindo os moldes do acordo entre a CBF e os jogadores. A expectativa é que, antes da viagem dos jogadores para os Estados Unidos, o acordo esteja 100% finalizado.

Em caso de conquista do hexa, a Seleção Brasileira deve receber um valor de US$ 50 milhões (R$ 250 milhões) da Fifa, de acordo com a premiação paga pela entidade ao campeão. Segundo informações apuradas pelo jornalista Marcel Rizzo, do jornal Estadão, a diretoria da CBF vem avançando nas negociações com os líderes do elenco e está próxima de chegar a um acordo para pagar US$ 1 milhão para cada jogador (R$ 5 milhões) se o elenco se consagrar campeão da edição.

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No caso do treinador Carlo Ancelotti, as premiações por desempenho foram estipuladas diretamente nas cláusulas do contrato firmado com a entidade no ano de 2025. O comandante italiano, que possui vencimentos fixos na casa de R$ 5 milhões, receberá um bônus de 5 milhões de euros, caso levante a taça da Copa do Mundo.

Premiação por fase na Copa do Mundo 2026

Ajuda de custo inicial para todas as seleções: US$ 1,5 milhão;

Eliminação na fase de grupos: US$ 9 milhões;

Participação na segunda fase: US$ 11 milhões;

Classificação para as oitavas de final: US$ 15 milhões;

Avanço para as quartas de final: US$ 19 milhões;

Quarto colocado na classificação geral: US$ 27 milhões;

Terceiro colocado na classificação geral: US$ 29 milhões;

Vice-campeão do torneio: US$ 33 milhões;

Campeão do Mundial: US$ 50 milhões;

Compensação aos clubes

Paralelamente aos prêmios das seleções, para este ciclo, a Fifa distribuirá um total de US$ 355 milhões, o que equivale a aproximadamente R$ 2 bilhões, para as equipes que cederem seus atletas para a competição.

Este valor representa o maior montante já distribuído pelo programa desde sua criação no ano de 2010. Na edição passada de 2022, o total repassado foi de 209 milhões de dólares, consolidando um crescimento de 69% para 2026.

Em 2022, o valor diário pago a cada clube por jogador foi de 10.950 dólares. Para o torneio de 2026, a estimativa é bem parecida, em torno de 11 mil dólares por dia, cerca de 54 mil reais. Mesmo no cenário de uma eliminação precoce na fase de grupos, cada clube garantirá cerca de 250 mil dólares por atleta convocado. Com isso, equipes com muitos representantes no Mundial podem faturar milhões de dólares apenas pela liberação dos jogadores.

Carlo Ancelotti será técnico da Seleção Brasileira também na Copa do Mundo de 2030 (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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