Dunga detona postura de Japão antes de duelo com Brasil: 'Fala muito' Quem ganhar hoje, enfrenta o vencedor entre Noruega e Costa do Marfim

O ex-jogador e ex-técnico do Brasil, Dunga, afirmou que o Japão "está falando muito" antes do duelo entre as duas seleções pela segunda fase da Copa do Mundo. A partida ocorre nesta segunda-feira (29), às 14h (de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

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Atualmente comentarista da TV mexicana Telemundo Deportes, Dunga acompanha o Mundial de perto e é uma das vozes mais ativas na análise do desempenho do Brasil no torneio. O ex-campeão com a Amarelinha estará presente no confronto entre Brasil x Japão

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NRG Stadium começa a receber torcedores para Brasil x Japão (Foto: Marcio Dolzan/Lance!)

Opinião de Dunga sobre soberba do Japão diante do Brasil

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Para Dunga, o comportamento recente do Japão diante do Brasil destoa do padrão histórico do país. Em entrevista ao ge, nos EUA, o capitão do tetra avaliou que a postura dos adversários representa uma tentativa de autoafirmação diante do favoritismo brasileiro:

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- Com todo respeito ao Japão, acho que está falando muito, né? Não é a característica deles, então quer dizer que tem um respeito e o Brasil tá muito tranquilo nesse aspecto - disse o ex-treinador da Seleção Brasileira.

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O ex-capitão também reforçou a comparação que vinha fazendo entre o atual grupo brasileiro e a seleção de 1994, que conquistou o tetracampeonato nos Estados Unidos após chegar sob desconfiança. Para ele, o Brasil evolui no momento certo da competição diante do Japão:

- Eu acho que é sempre assim, o Brasil quando chega tem a crise, a expectativa, querem que jogue o primeiro jogo, mas o Brasil está crescendo na hora certa, então isso dá esperança. Agora, que o jogo vai ser difícil? Vai, isso não tem dúvida - afirmou Dunga.

Conexão com o Japão

A relação de Dunga com o adversário desta segunda não é apenas de campo. O ex-volante do Brasil atuou no Júbilo Iwata, do Japão, entre 1995 e 1998, e foi peça central na profissionalização da J-League naquele período. Eleito MVP do campeonato japonês em 1997, é um dos maiores ídolos da história do clube.

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Na semana passada, o ex-capitão ganhou repercussão fora das análises táticas ao aparecer dançando "Dai Dai", música de Shakira para a Copa do Mundo, nas transmissões da Telemundo Deportes. Incentivado pela apresentadora Lindsay Casinelli, Dunga entrou na brincadeira ao lado de Carlos Pavón, ídolo da seleção de Honduras.

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Possível adversário do Brasil na próxima fase

Se vencer o Japão, o Brasil enfrentará Costa do Marfim ou Noruega nas oitavas de final. A partida está prevista para o próximo domingo, 5 de julho. Entre os possíveis adversários, os noruegueses despertam mais atenção por conta do atacante Haaland, artilheiro da equipe, com quatro gols nesta Copa do Mundo. Por outro lado, a seleção europeia chega pressionada após sofrer goleada por 4 a 1 para a França.

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