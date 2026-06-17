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Dê suas notas: Portugal estreia com tropeço diante do RD Congo na Copa

Seleção africana volta ao Mundial após 52 anos e arranca empate histórico

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
17/06/2026 16:25
Supervisionado porAlessandra Ferreira,
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cristiano ronaldo portugal
O meio-campista português nº 15, João Neves (C), comemora após marcar o primeiro gol durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e República Democrática do Congo, no Estádio de Houston, em Houston, em 17 de junho de 2026. (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

A Copa do Mundo de 2026 continua a castigar os favoritos. Em mais um capítulo da "Copa das zebras", Portugal tropeçou logo em sua estreia e ficou apenas no empate por 1 a 1 com a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (17).

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    • O confronto, válido pelo Grupo K, carregava uma enorme expectativa pelo recorde de Cristiano Ronaldo. No entanto, o camisa 7 teve uma atuação abaixo do esperado e passou em branco. Melhor para a seleção africana, que voltou a disputar uma Copa após 52 anos de ausência e já carimbou um resultado marcante diante de uma das candidatas ao título.

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    Como foi a partida?

    Portugal decepcionou em sua estreia na Copa do Mundo de 2026 e ficou no empate por 1 a 1 diante da valente seleção da RD Congo, no MetLife Stadium. O confronto começou com roteiro de goleada quando o jovem João Neves abriu o placar de cabeça logo aos cinco minutos de jogo, após linda troca de passes. No entanto, os portugueses diminuíram drasticamente o ritmo de jogo e foram castigados nos acréscimos da primeira etapa, quando Yoane Wissa aproveitou o apagão defensivo para empatar o duelo, anotando o primeiro gol da história do país em Mundiais.

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    O meio-campista português nº 15, João Neves (C), comemora após marcar o primeiro gol durante a partida do Grupo K da Copa do Mundo de 2026 entre Portugal e República Democrática do Congo, no Estádio de Houston, em Houston, em 17 de junho de 2026. (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

    Na segunda etapa, a equipe comandada por Roberto Martínez voltou desorganizada e viu os congoleses ameaçarem a meta lusitana com finalizações perigosas de Bakambu. Portugal chegou a balançar as redes com João Cancelo aos nove minutos, mas o lance foi anulado pela arbitragem. Apesar das substituições e de uma pressão desordenada nos minutos finais, os principais craques da equipe estiveram em uma tarde muito apagada, incluindo Cristiano Ronaldo, que passou em branco em sua sexta estreia de Copa, sacramentando mais um tropeço histórico de um favorito nesta edição.

    O atacante da República Democrática do Congo, Yoane Wissa (à esquerda), comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida de futebol contra Portugal pelo Grupo K da Copa do Mundo de 2026, no Houston Stadium, em Houston, em julho (Foto: Ronaldo Schemidt / AFP)

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